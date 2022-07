Athlétisme: Le Kenyan Eliud Kipchoge au marathon de Berlin

Le Kényan Eliud Kipchoge, à Londres, le 2 octobre 2020 London Marathon/AFP

Le détenteur du record du monde kenyan Eliud Kipchoge sera présent au Marathon de Berlin 2022 le 25 septembre. Kipchoge, qui a remporté deux médailles d'or olympiques consécutives aux Jeux de Rio et de Tokyo, visera un quatrième titre au marathon de Berlin dans l'espoir d'égaler le grand éthiopien Haile Gebrselassie. « Berlin est le parcours le plus rapide, c'est là qu'un être humain peut montrer son potentiel pour repousser les limites », a déclaré le Kényan qui a établi le record du monde de 2:01:39 lors de sa dernière apparition dans la capitale allemande il y a quatre ans. Kipchoge, 37 ans, possède un record inégalé sur le marathon, ayant remporté 14 de ses 16 sorties en carrière au cours de l'événement, y compris non seulement ses deux triomphes olympiques, mais aussi neuf victoires dans les World Marathon Majors.