La carte postale du Tour: une sacrée ambiance sur la Planche!

Reportage

Ce vendredi 8 juillet, la Planche des Belles Filles dans les Vosges a donné un final d’étape haletant. Le maillot jaune Tadej Pogacar remporte sa deuxième victoire sur ce Tour. Dans cette ascension de 7 kilomètres, les supporters étaient au rendez-vous : ils ont donné de la voix et du cœur pour cette première étape de montagne du Tour 2022.

Avec notre envoyé spécial à la Planche des Belles Filles,

Les supporters sont venus de tout l'Est de la France, amassés sur le bord de la route pour assister à la montée : jusqu'à 22,9 % de pente. « Ben oui, Monsieur, j'ai posé la journée officiellement, devant mes heures avec mon patron », s'exclame fièrement un supporter très près du micro, d'une voix qui tire vers les aigus.

Certains ont des pancartes pour supporter leur héros du jour, notamment Thibaut Pinot, le cycliste français qui pédale à domicile pour cette mythique étape. « Comtois rends-toi ! Nenni ma foi ! » déclame solennellement un amateur, avant de s'expliquer : « C'est la devise franc-comtoise, celle de ne pas se rendre, ne jamais abandonner comme le ferait Thibaut Pinot aujourd'hui. »

Les aficionados ont bravé les pourcentages de la Planche à vélo ou à pied, même si nombreux sont ceux qui préfèrent marcher que pédaler. « Le sosie de Mick Jagger, là, ça fait un moment quand même qu'il n'a pas sévi sur son vélo. Mais il était bon, il était bon avant... mais c'était avant » se moque gentiment un homme, dont l'ami proteste : « Eh, j'ai réussi à monter à pied quand même hein ! »

Les supporters de Thibaut Pinot le régional de l'étape sont venus nombreux pour leur héros. © Alexis Bedu

Autres immanquable du Tour : les goodies, ces objets de fan distribués par les caravanes du tour. Certains sont même venus de Belgique... « Pour les goodies, parce qu'on aime les goodies », assume un Belge.

Reste le moment tant attendu, celui de voir passer les coureurs. Une clameur monte alors que les premiers cyclistes se rapprochent. « Ça arrive, ça arrive, ça arrive ! » scande la foule, avant les encouragements et les applaudissements.

Sans réseau 4G sur la côte, les supporters ont écouté à la radio portative la victoire de Tadej Pogacar, « Pogacar premier, bah ça, il fallait s'en douter hein… », commente platement une femme, l'air résignée. Thibaut Pinaut, lui, finit 31ᵉ. « Après nous, on espérait Pinot parce que c'est son bitume, son asphalte », explique un homme. « En tout cas, bravo Pogacar et merci pour tout », ajoute-t-il, bon perdant.

Car plus que les résultats des Français, c'est avant tout pour les encourager et profiter du spectacle que les supporters passent des heures en plein soleil. Tous redescendent heureux, et prêts à revenir. « Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai vu mon idole ! », s'esclaffe un supporter, aux anges.

