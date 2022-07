Ligue 1: Adil Rami prolonge d'une saison à Troyes

Adil Rami. AFP/File

Texte par :

Le défenseur champion du monde français Adil Rami a prolongé d'un an son contrat avec Troyes (L1), a annoncé vendredi 8 juillet le club champenois dans un communiqué. « Je suis très heureux de poursuivre l'aventure à l'Estac, après avoir contribué à obtenir un maintien historique pour le club la saison passée. Je suis fier de continuer à partager mes valeurs et mon expérience au sein du club et me sens prêt à relever les défis qui m'attendent », explique le défenseur central de 36 ans. L'ancien joueur de Lille et Marseille était arrivé à Troyes l'été dernier pour se relancer dans le championnat français. Il avait disputé 17 rencontres de championnat et inscrit 3 buts au cours d'une saison durant laquelle il a été blessé à plusieurs reprises. Troyes débutera son deuxième exercice consécutif dans l'élite sur la pelouse de Montpellier, le dimanche 7 août prochain (15h00).