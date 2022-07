Rugby: l'équipe de France première nation mondiale pour la première fois de son histoire

Le XV de France opposé au XV du Japon au Toyota Stadium de Tokyo, le 9 juillet 2022., en test-match. via REUTERS - KYODO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Grâce à leur victoire compliqué à Tokyo face aux Japon (20-15) en test-match, les Bleus terminent la saison 2021-2022 invaincus. Les hommes de Fabien Galthié ont engrangé 10 victoires en 10 matches, une première dans l'histoire du XV de France. Mieux encore : selon les projections de World Rugby, l'organisme international du rugby, la France va devenir, lundi 11 juillet, première nation mondiale au classement établi depuis 2003. Ce sera une première dans l'histoire du rugby français. Les Bleus vont s'installer devant l'Afrique du Sud, précédente numéro un mondiale et victime de sa défaite face au pays de Galles (13-12). L'Irlande, qui reste sur un succès histoire en Nouvelle-Zélande (23-12), va s'emparer de la deuxième place, laissant la troisième aux Springboks. Enfin, les All Blacks néo-zélandais vont rétrograder à la quatrième place, leur plus mauvaise depuis l'instauration du classement de World Rugby.