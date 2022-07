Rugby: la Namibie remporte l'Africa Cup et se qualifie pour la Coupe du monde 2023

Pour la septième fois consécutive, la Namibie va disputer la Coupe du monde de rugby. Les Namibiens ont obtenu leur billet pour le Mondial 2023 en remportant la Rugby Africa Cup, dimanche 10 juillet à Aix-en-Provence, en France. Les Welwitschias, donnés favoris, ont battu nettement en finale le Kenya sur le score de 36-0. Ils n'ont plus manqué une Coupe du monde depuis l'édition 1999. En 2023, en France, ils seront dans une poule A relevée avec la Nouvelle-Zélande, la France, l'Italie et l'Uruguay. Le Kenya, lui, garde une chance d'être du rendez-vous mondial, comme l'Afrique du Sud et la Namibie donc ; il devra s'imposer lors d'un tour de repêchage prévu en novembre avec le Portugal et deux autres nations encore à déterminer.