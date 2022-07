Football: le milieu de terrain Paul Pogba fait son retour à la Juventus

Passé par la Juventus entre 2012 et 2016 avant de s'engager à Manchester United, le club de ses débuts, Paul Pogba est à nouveau Turinois. Libre de tout contrat, le Français s'est officiellement engagé avec la Juve, lundi 11 juillet.

La liaison Manchester-Turin est rétablie pour Paul Pogba. Presque onze ans après ses débuts professionnels, l'international français passe de nouveau du rouge du club mancunien au noir et blanc de l'institution turinoise. Pour la troisième fois, il troque l'une de ces deux tuniques pour l'autre.

Le premier mouvement remonte à l'été 2012 : alors jeune joueur prometteur de 19 ans, le milieu de terrain dit « good bye » à Manchester United après seulement une poignée de matches avec l'équipe A. Libre de tout contrat, il quitte MU et rejoint donc l'Italie et la Juventus, où il va éclater au grand jour.

Quatre ans plus tard, à l'été 2016, le club anglais fait revenir un joueur qui s'est hissé parmi les plus talentueux du monde. Meilleur jeune du Mondial 2014 avec les Bleus, finaliste de la Ligue des champions 2015 avec la Juve et finaliste récent de l'Euro, Paul Pogba revient à Manchester United dans le cadre d'un transfert record à l'époque : le club turinois récupère plus de 105 millions d'euros dans la transaction.

La boucle est maintenant bouclée : lundi 11 juillet, le champion du monde 2018 quitte une seconde fois les Red Devils pour les Bianconeri. À nouveau libre de tout contrat après six années passées en Angleterre, le voilà de retour en Italie.

De retour dans une Juve claudicante

L'aventure mancunienne est terminée, sans doute définitivement, pour Paul Pogba. Son deuxième passage là-bas laisse un goût amer car la « Pioche » n'a pas réussi à ramener Manchester United au sommet. Le joueur n'a d'ailleurs jamais vraiment convaincu à United. En l'espace de six saisons, il n'a remporté là-bas qu'une League Cup et une Ligue Europa, en 2017. Les blessures ne l'ont pas épargné durant cette deuxième ère à Manchester.

L'ancien pensionnaire du centre de formation du Havre renoue avec un club qu'il connaît bien, et surtout avec un entraîneur qui lui a fait confiance. À la Juventus, après Antonio Conte entre 2012 et 2014, Paul Pogba a travaillé avec Massimiliano Allegri. Ce dernier, à nouveau aux commandes de la Vieille Dame, compte sur le milieu de terrain ainsi que sur l'Argentin Angel Di Maria, lui aussi libre après la fin de son bail au PSG, pour redonner un coup de fouet à son équipe.

Pogba, 29 ans, est très attendu dans un club qui a perdu de son éclat. Si sa première ère turinoise avait été couronnée de succès – quatre Scudetti, deux Coupes d'Italie, une finale de Ligue des champions –, la Juve piétine depuis quelques temps. Le fleuron du Piémont a terminé à la quatrième place en Serie A en 2020-2021 et 2021-2022, alors qu'il restait sur neuf sacres consécutifs. Les Bianconeri n'ont plus passé les huitièmes de finale en Ligue des champions depuis 2019, et ils viennent même de vivre leur première saison vierge de tout titre, une première depuis 2011.

