Tennis: les géants Roger Federer et Serena Williams ne sont plus classés

Le Suisse Roger Federer et l'Américaine Serena Williams sont tous deux sortis des classements mondiaux du tennis, lundi 11 juillet. Absents des courts pendant longtemps, ils ont perdu la totalité de leurs points. Une première depuis 1997.

La face du tennis a changé, ce lundi 11 juillet 2022. Au lendemain et surlendemain des victoires de Novak Djokovic et Elena Rybakina à Wimbledon, les classements mondiaux sont chamboulés. Deux cadors du jeu viennent d'en sortir. Désormais, Roger Federer et Serena Williams n'apparaissent plus dans la liste des tennismen et tenniswomen classés.

Une situation qui peut paraître surprenante, tant ces deux personnages qui n'ont pas encore pris leur retraite ont trusté les sommets de la balle jaune. Mais les règles sont claires, et il n'y a aucun passe-droit.

Les blessures nuisent aux deux quadras

Roger Federer et Serena Williams ont tout simplement perdu l'intégralité de leurs points, respectivement dans le classement ATP et dans le classement WTA. La faute à leur absence prolongée.

Cela fait maintenant un an que le Suisse n'a plus joué au tennis au niveau professionnel. Roger Federer, 41 ans dans moins d'un mois, n'est plus apparu sur un court depuis un quart de finale perdu à Wimbledon en juillet 2021. Déjà absent plusieurs fois les années précédentes, le Bâlois a décidé de subir une nouvelle opération importante à un genou après son élimination. Depuis, il est convalescent et a reconnu au début du mois qu'il ne pensait pas que « cela prendrait autant de temps pour revenir sur le circuit ».

Serena Williams, elle, avait quitté le tournoi de Wimbledon 2021 en pleurs, victime d'une blessure à une jambe dès le premier tour contre la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich. L'Américaine, qui fêtera ses 41 ans en septembre, a repris le tennis un an plus tard, au premier tour de l'édition 2022 du tournoi londonien, où elle s'est inclinée face à la Française Harmony Tan.

Fin juin, Roger Federer était 97e mondial, tandis que Serena Williams pointait au 1 204e rang mondial. Aujourd'hui, l'un et l'autre n'ont plus de points et ne sont donc plus classés. Cela n'était plus arrivés depuis 1997, année de leur entrée dans les classements.

Djokovic chute au classement malgré son titre

L'absence de Federer dans le classement ATP est donc logique, mais ce dernier n'échappe pas aux critiques. En effet, Novak Djokovic, qui vient de remporter son 7e Wimbledon et son 21e Grand Chelem, est passé du 3e rang mondial au... 7e rang mondial.

En cause : sa non-présence à l'Open d'Australie en janvier en raison de son statut vaccinal, sa défaite en quarts de finale à Roland-Garros contre Rafael Nadal en juin, et enfin la décision des organisateurs de Wimbledon de n'accorder aucun point pour cette édition 2022 où les joueurs et joueuses russes et biélorusses étaient exclus, en réaction à la guerre en Ukraine.

Le Russe Daniil Medvedev, banni, garde donc le fauteuil de numéro un mondial, devant l'Allemand Alexander Zverev, absent à Londres pour cause de blessure. Rafael Nadal, lui, remonte au troisième rang, devant Stefanos Tsitsipas et Casper Ruud. Carlos Alcaraz est juste devant Novak Djokovic.

