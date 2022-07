Le journal de bord de Valentin Madouas, épisode 3 : la journée de « repos »

Tour de France 2022

Valentin Madouas dispute cette année son troisième Tour de France avec la Groupama-FDJ, au service de son leader David Gaudu, actuellement 5e du classement général, et aux côtés de l’expérimenté Thibault Pinot. Il nous raconte la course vue de l’intérieur du peloton, ses bons et ses mauvais moments, dans des carnets de route hebdomadaires. Après un début de course réussi pour lui et son équipe, le jeune Breton évoque dans ce troisième épisode sa gestion de la journée de repos et les défis des prochaines étapes, alors que des températures caniculaires sont attendues.

Repos !

Ce lundi, c’était repos, mais je me suis quand même levé à 8h et à 10h30 j’étais sur le vélo pour une « petite » sortie de deux heures, un café avec l’équipe et une ballade, tranquille. C’est une question d’équilibre : il faut penser à récupérer et en même temps ne pas couper totalement. J’avais à la fois besoin d’une bonne sieste, d’un bon massage et d’un peu d’activité physique, histoire de ne pas endormir le corps.

J’ai aussi regardé quelques épisodes d’Ozark (une série américaine, ndlr), le Grand Prix de Formule 1 en différé, j’avais des rendez-vous avec les médias sans parler des mails en retard à lire. Finalement, ça passe assez vite.

L’alimentation est aussi différente par rapport à une journée de course, on essaye de diviser par deux ou trois le nombre de calories. Au menu ce midi : avocat-tourteau en entrée, puis du veau accompagnés de petits légumes, et une poire pochée pour finir. C’était très bon et plus léger que les autres jours. J’ai beaucoup bu aussi, c’est très important de refaire les stocks d’eau dans le corps avec la chaleur qui nous attend dans les prochains jours.

Les proches, si loin…

La menace Covid fait que l’équipe a adopté une politique assez stricte par rapport aux contacts avec l’extérieur. On ne peut pas se permettre de prendre des risques et de gâcher notre bon début de Tour en France. Les cas annoncés ces derniers jours (3 coureurs ont quitté la course suite à un test Covid positif, dont le leader de la Cofidis, Guillaume Martin, bien placé au général, ndlr) sont une bonne piqure de rappel. Forcément, dans ce contexte, les relations avec les proches sont assez limitées : on peut les voir rapidement au départ, mais ils ne peuvent pas venir nous rendre visite à l’hôtel. Finalement, on se parle surtout par téléphone. C’est dur pour eux et pour nous mais je suis tellement concentré sur l’événement que ça se passe bien. Je me dis aussi que ça ne dure que 3 semaines et qu’on a un bon groupe ici.

Canicule : vigilance rouge !

La chaleur extrême annoncée dans les prochains jours peut rebattre les cartes et vont rendre ces étapes des Alpes encore plus difficiles. Des défaillances peuvent arriver très rapidement, on l’a vu avec Alexis Vuillermoz dimanche (le coureur de l’équipe TotalEnergies a abandonné suite à un malaise à l’arrivée à Châtel, ndlr). Dans ces conditions, l’effort est différent, il faut rester à son rythme, ne jamais se mettre dans le rouge, sinon c’est très difficile de « remettre en route ». Certains corps acceptent mieux que d’autres les températures très élevées, mais il faut surtout bien s’hydrater, boire des litres d’eau pendant et après les étapes, quasiment un litre par heure quand il fait très chaud. Il ne faut surtout pas attendre d’avoir soif pour commencer à boire, souvent c’est déjà trop tard. Dans notre équipe, il y a en plus un « suivi hydratation » tous les matins. Ces conditions ne sont pas celles que je préfère, j’ai souvent besoin d’un peu de temps pour m’y adapter, mais en général ça va mieux ensuite.

La course en tête

Je me suis agréablement surpris depuis le départ. Je ne pensais pas être à ce niveau-là, sans doute dans les 20 meilleurs en montagne, avec d’excellentes sensations. Je ne vais pas m’enflammer non plus, le Tour est encore long, mais tout se passe bien pour moi et pour l’équipe. On voit souvent nos maillots dans les premières positions du peloton, ça veut dire qu’on est de plus en plus solides et respectés, grâce aux performances nos leaders, Thibault (Pinot) ces dernières années et David (Gaudu, 5ème du classement général, ndlr) aujourd’hui. Etre placé, au contact des meilleures équipes du monde, sur le Tour de France, c’est une grande fierté, même si sur le moment je n’y pense pas trop : j’essaye surtout d’être concentré, l’erreur peut vite arriver !

Morzine, Valentin Madouas

