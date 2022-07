Euro féminin: Caroline Seger, une joueuse qui pèse dans le football suédois et européen

L’une des équipes favorites de l’Euro féminin de football, qui se tient jusqu’à la fin du mois de juillet en Angleterre, est la Suède. Samedi dernier, les Suédoises ont fait jeu égal avec les tenantes du titre néerlandaises : 1-1. Ce mercredi 13 juillet, elles jouent contre les Suisses. Caroline Seger, 37 ans, joueuse emblématique non seulement pour la Suède, mais pour le football européen. Elle est tout simplement la joueuse européenne qui compte le plus de sélections en équipe nationale.

Publicité Lire la suite

Des joueuses qui célèbrent le record battu, quand le cap des 215 sélections en équipe nationale a été franchi pour Caroline Seger. La joueuse suédoise en compte aujourd’hui 229. Juste pour comparer, Cristiano Ronaldo est encore loin des 200.

► À lire aussi : Euro féminin: les Pays-Bas accrochent la Suède malgré les coups du sort

Caroline Seger a brillé au sein de l’Olympic lyonnais et du PSG, mais avec sa longévité, elle est aussi devenue une voix qui pèse dans le foot féminin. Elle n’est pas étrangère par exemple au fait que cette année, pour la première fois, footballeurs et les footballeuses de l’équipe suédoise ont signé le même contrat, avec les mêmes primes.

Avec la Suède, Caroline Seger a souvent connu les phases finales des compétitions internationales, en se hissant dans le dernier carré. Mais paradoxalement, sans gagner de titre. La Suède est l'une des meilleures sélections. Elle a remporté la toute première édition de l'Euro féminin en 1984. Mais après, plus rien, à part des finales perdues. Le moment-symbole de cette difficulté à franchir la dernière marche, c’est celui-ci.

Penalty raté

Lors de la finale des jeux olympiques de Tokyo, Caroline Seger rate le penalty qui pourrait offrir le titre à la Suède face au Canada. Voilà ce qu’elle en dit aujourd’hui : « Après, la seule chose à laquelle je pense, c’est : "Qu'est-ce que j'ai fait !" On perd la finale olympique, alors c'est juste plus ou moins l'enfer. Il faut gérer toutes ces émotions et retrouver le chemin vers la joie du football. » Alors, l’objectif des Suédoises est clair : gagner ce championnat d’Europe et effacer ce traumatisme.

En Suède, comme partout, le football féminin a du mal à réunir la même audience que le football masculin, mais là où ça se joue surtout, c’est sur les terrains de tout le pays. Lors de la dernière enquête réalisée en 2020, on a compté plus de 130 000 joueuses licenciées.

Si on fait un classement des sports en Suède par sexe, il y a d’abord le football masculin, le hockey masculin, et en troisième position, le football féminin. Caroline Seger pourra prendre sa retraite tranquille, la relève est assurée.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne