Euro 2022: les Bleues en quarts de finale après leur victoire contre la Belgique

L'équipe de France féminine de football s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2022 dès son deuxième match de poule, jeudi 14 juillet à Rotherham, en Angleterre. Sans être souveraines, les Bleues ont battu les Belges (2-1). Elles disputeront leur troisième match de poule face à l'Islande le 18 juillet.

Quarts-de-finaliste de l'Euro en 2009, 2013 et 2017, soit son meilleur résultat dans la compétition, l'équipe de France est d'ores et déjà assurée de faire aussi bien dans cette édition 2022, bien qu'elle vise beaucoup plus haut. Après le festival offensif du premier match contre l'Italie (5-1) dans le groupe D, la sélection tricolore a été moins spectaculaire contre la Belgique. Le résultat obtenu reste malgré tout idéal : victorieuses 2-1, les Françaises ont validé leur ticket pour la suite de l'Euro.

Le résultat nul entre l'Italie et l'Islande (1-1) plus tôt à Manchester avait fixé un peu plus l'objectif du soir. Avec une victoire, Corinne Diacre et ses joueuses étaient mathématiquement assurées non seulement de la qualification, mais en plus de finir à la première place du groupe D, et donc de recevoir au New York Stadium de Rotherham en quarts de finale la nation qui se classera deuxième du groupe C.

Diani ouvre son compteur, Katoto touchée à un genou

Avec un onze de départ légèrement remanié par rapport à celui qui avait débuté contre l'Italie, avec Griedge Mbock et Clara Mateo titulaires respectivement en défense et au milieu de terrain en lieu et place d'Aïssatou Tounkara et Sandie Toletti, l'équipe de France a rapidement débloqué la situation. Au deuxième poteau sur un centre de Sakina Karchaoui, Kadidiatou Diani a placé un coup de tête victorieux (6e).

La bonne entame française a été perturbée par la sortie sur blessure de Marie-Antoinette Katoto, touchée au genou droit et contrainte de laisser sa place à Ouleymata Sarr au quart d'heure de jeu. Le rythme de la rencontre a alors baissé et les Bleues se sont laissé surprendre en défense sur un bon mouvement collectif des Red Flames. Parfaitement lancée par Tessa Wullaert, Janice Cayman est partie dans le dos de Wendie Renard, sa coéquipière à Lyon. Et la Belge a trompé Pauline Peyraud-Magnin d'un pointu (36e).

Mbock signe son retour, Renard en échec sur penalty

Ce moment de flottement dans le camp français n'a été que passager. Les deux « entrantes » du coup d'envoi, Clara Mateo et Griedge Mbock, ont remis le bateau bleu-blanc-rouge sur la bonne voie. La première a délivré un centre tendu pour la tête impeccable de la seconde à bout portant (41e). Juste avant la pause, les Bleues ont repris les commandes et redonné au score un visage plus en adéquation avec la physionomie des 45 premières minutes.

En seconde période, le jeu s'est haché, le rythme est encore descendu d'un cran et le spectacle s'en est ressenti. La Belgique n'a tiré que deux fois au but, sans parvenir à cadrer. L'équipe de France, elle, a manqué l'occasion d'aggraver le score en fin de match, quand Wendie Renard a vu la gardienne Nicky Evrard repousser son penalty. Le ballon est revenu vers la capitaine française, mais sa seconde chance a fui le cadre.

Les Bleues n'ont pas rendu une copie parfaite pour leur deuxième sortie. L'essentiel est quand même acquis. C'est un carton plein sur ces deux premiers matches qui permet d'appréhender la rencontre contre l'Islande avec sérénité, en attendant les quarts de finale.

