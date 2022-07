Football: Ousmane Dembélé prolonge jusqu'en 2024 au FC Barcelone

L'ailier français du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, le 18 avril 2022. AP - Joan Monfort

Texte par : RFI Suivre 1 mn

C'est la fin d'un long feuilleton. Jeudi 14 juillet, Ousmane Dembélé a paraphé un nouveau bail avec le Barça. Arrivé en 2017 en provenance du Borussia Dortmund, le Français était pressenti sur le départ ces derniers mois, et encore plus quand son contrat a pris fin, le 30 juin. En janvier, Xavi, l'entraîneur des Blaugrana, l'avait même écarté en lui imposant un ultimatum : prolonger ou partir. Finalement, après moult rumeurs et rebondissements, le champion du monde 2018 s'est réengagé avec Barcelone jusqu'en 2024. « Rester au Barça a toujours été ma première option. (...) Maintenant, tout le monde est content », a déclaré Ousmane Dembélé à l'entraînement avec son club. Sa prolongation intervient après les arrivées du Danois Andreas Christensen (libre, en provenance de Chelsea) et de l'Ivoirien Franck Kessié (libre, en provenance de l'AC Milan), tandis qu'un accord de principe a été trouvé avec Leeds pour le Brésilien Raphinha.