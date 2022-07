Basket: Desagana Diop, l'ambition d'un lion

Nommé nouveau sélectionneur du Sénégal jeudi 14 juillet après le limogeage de Boniface Ndong, l'ancien joueur NBA et numéro 8 de la Draft 2001 Desagana Diop vit un été des plus excitants. Également recruté comme entraineur principal de la franchise de G-League des Westchester Knicks, affiliée aux célèbres New York Knicks, l'ancien pivot est l'un des techniciens africains qui se fait, doucement mais sûrement, une place au soleil dans la meilleure ligue de basketball du monde.

Le voyage à Alexandrie au début du mois de juillet n'aura pas été de tout repos pour les Lions de la Teranga. Problème de transport, préparation tronquée... Dans la phase de qualification pour la prochaine Coupe du Monde de basket 2023, les joueurs ont enregistré deux défaites en trois rencontres, face à l'Égypte (76-43) et la République Démocratique du Congo (70-62). Le couperet est tombé, et le constat est sans appel : Boniface Ndong, nommé l'an passé, prend la porte.

Desagana Diop, son premier assistant et ancien joueur NBA (Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks, Charlotte Bobcats), a été nommé pour le remplacer jeudi 14 juillet. Figure montante du coaching africain aux États-Unis, il compte s'investir à fond dans sa mission, bien qu'il prenne la place d'un ami. « J'en ai parlé avec lui, et je me devais d'avoir sa "bénédiction", car c'est un ami, confie Desagana Diop. Je lui ai dit que j'étais prêt pour ce défi, et je prends maintenant cette mission à bras le corps, avec l'envie de préparer l'équipe au mieux pour la fenêtre du mois d'août, qui sera ultra-intense. »

Intense, le mot est adéquat. Avant-dernier d'un groupe dominé par un Sud Soudan en feu et invaincu, les Lions comptent trois victoires et trois défaites pour démarrer la seconde phase qui comptera six rencontres... La marge de manœuvre est donc faible.

Conserver un staff sénégalais

Seuls les deux meilleurs de chaque groupe de six équipes se qualifient pour l'édition 2023 du tournoi intercontinental, et Diop a mis les points sur les i pour entamer sa mission commando. « On va y aller à fond, on va y aller avec toute notre ambition, car on veut se qualifier pour la Coupe du monde. On a été présents lors d'un grand nombre de Coupes du Monde et on doit mettre tous les éléments de notre côté pour faire partie des équipes qualifiées. Ça va démarrer par une philosophie de jeu basée sur un socle défensif très solide, et jouer nos va-tout à 110% », martèle le nouveau timonier d'un bateau Sénégal qui doit redresser la barre au plus vite.

L'autre élément important dans la philosophie de Diop est de conserver une base sénégalaise dans son staff, à l'image d'Aliou Cissé en football avec la bande de Sadio Mané et Edouard Mendy, qui a décroché le titre continental au printemps dernier et qui inspire le nouveau technicien en chef de l'équipe fanion de basket. « Le Sénégal a beaucoup de talents sur le terrain, mais nous avons aussi beaucoup de gars qui sont de très bons techniciens, de super entraineurs spécifiques à travers toute la NBA, comme Amadou Mbodji, des Bulls de Chicago, Remy N'Diaye qui est au Heat de Miami et bien d'autres encore, affirme l'entraîneur. On a de la qualité, donc il faut l'utiliser et la mettre au service dès que possible de la sélection nationale. »

Amadou Gallo Fall comme mentor et sur les traces d'Ime Udoka

Pour le finaliste NBA 2006 avec les Dallas Mavericks, la vocation d'être entraineur n'est venue que lorsqu'il a pris sa retraite, à 31 ans.

Après 12 saisons dans la meilleure ligue du monde, le pivot sénégalais était à la croisée des chemins en 2013. « J'avais des soucis de genou et j'ai dû raccrocher les baskets. Je me disais que j'allais pouvoir faire des choses que je n'avais pas encore eu l'occasion de faire, comme voyager et juste prendre du bon temps. Je voulais juste profiter de la vie. Surtout que durant ma carrière, je n'avais jamais pensé à devenir entraineur, ça ne me disait absolument rien du tout ! », rit encore aujourd'hui Desagana Diop.

Mais après quelques mois d'inactivité, Diop, installé à Dallas, va voir son ami Amadou Gallo Fall, puis Donnie Nelson, qui dirige les Texas Legends, la franchise de G-League affiliée aux Mavericks. « Il m'a demandé si je voulais m'essayer à un poste dans la direction du club, assistant du directeur sportif ou un rôle dans le genre, mais j'ai tenté le coup sur le parquet en aidant les jeunes. Ni une, ni deux, je suis vite devenu amoureux du travail de technicien ! », se souvient-il.

L'influence de l'actuel président de la NBA en Afrique et de la BAL « a été prépondérante, un vrai mentor, un grand frère qui a ouvert la voie pour nous tous », reconnaît Desagana Diop. L'ancien joueur occupe alors dans un premier temps le poste de responsable du développement des jeunes, qui consiste à accompagner quelques joueurs pour leur faire effectuer du travail spécifique sur leur jeu, puis devient entraineur assistant aux Legends.

En 2016, il est recruté par les Utah Jazz en tant qu'entraineur adjoint et travaille, entre autres, avec la star Donovan Mitchell et le pivot Français Rudy Gobert. On lui donne de plus en plus de responsabilités, et il prend du grade dans l'une des toutes meilleures formations de la ligue.

Westchester Knicks

Après quatre ans à Salt Lake City, le Lion est recruté par les Houston Rockets dans un poste d'assistant coach dans une franchise en pleine reconstruction. « J'ai vraiment beaucoup appris tant à Utah qu'à Houston, mais je voulais aussi un autre challenge, être le numéro un pour mettre en place mes principes de jeu, et vraiment être le responsable principal en charge du coaching d'une équipe. Et les Knicks m'ont contacté pour prendre en main leur équipe de G-League, les Westchester Knicks », se souvient l'entraineur.

Proche de son compatriote Makhtar N'Diaye, qui travaille pour la franchise basée dans la Grosse Pomme comme scout depuis quatre ans, Diop devient ainsi le second africain francophone, après le Congolais Patrick Mutombo aux Raptors 905, à devenir entraineur en chef à ce niveau. « C'est un super challenge, et je suis déjà au travail pour construire l'équipe pour la saison prochaine en supervisant les joueurs qui évoluent durant la Summer League NBA qui a lieu à Las Vegas jusqu'à dimanche », souligne-t-il, avant d'ajouter : « Je suis excité et hyper enthousiasmé par ce nouveau challenge, que je vois comme une étape supplémentaire dans mon processus pour devenir entraineur numéro un d'une franchise NBA un jour. »

La superbe saison réalisée par le Nigérian Ime Udoka à la tête des Boston Celtics donne encore plus d'espoir à Diop, qui confirme, une fois de plus, que l'Afrique possède aussi des talents pour les abords des parquets. « Il y a tellement de techniciens africains qui peuvent devenir numéro un, qui font de l'excellent travail dans les différentes franchises NBA dans des rôles d'entraineurs adjoints par exemple, et je pense que l'on va avoir de nouveaux Ime Udoka dans les années à venir. Je ne m'en cache pas, mon ambition est très grande, et mon objectif est de tout faire pour devenir l'entraineur numéro un d'une franchise NBA. Ce serait extraordinaire et je ne vais rien lâcher ! Tous les sacrifices que je fais payent, et je bosse dur chaque jour pour cela. Je crois en mon destin, je crois en mes capacités de porter le costume de technicien numéro un. »

