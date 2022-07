Mercato: le revenant Christian Eriksen rejoint Manchester United

Le Danois Christian Eriksen (n°10) fêtant son retour en équipe nationale avec un but inscrit face aux Pays-Bas, le 26 mars 2022.

Un peu plus d'un an après le malaise cardiaque qui a failli lui coûter la vie lors de l'Euro, Christian Eriksen redonne un coup d'accélérateur à sa carrière de footballeur. Le Danois, qui a rejoué à partir de février avec Brentford et l'équipe nationale, s'est engagé pour trois saisons avec Manchester United, vendredi 15 juillet.

Le drame, à l'issue heureuse, avait choqué le monde. Le 12 juin 2021, au Parken de Copenhague, le match de l'Euro 2020 Danemark-Finlande était arrêté à la 42e minute, alors que Christian Eriksen gisait au sol, victime d'un malaise cardiaque. Lui-même dira plus tard qu'il a été « mort pendant cinq minutes », sous le regard de coéquipiers, d'adversaires, de spectateurs et de téléspectateurs sidérés. L'intervention rapide des secours fut salvatrice. Les médecins parvinrent à ranimer le Danois, et celui-ci put ensuite quitter le terrain et être hospitalisé, tandis que la sélection nationale poursuivait sa route jusqu'en demi-finales.

Après un tel événement, la suite de la carrière de Christian Eriksen était très incertaine. Pour beaucoup d'observateurs, le milieu de terrain ne rejouerait plus au haut niveau. Désormais équipé d'un défibrillateur, il ne pouvait déjà plus porter le maillot de son club de l'Inter Milan, les règles italiennes interdisant aux footballeurs de jouer en Serie A avec un tel appareil.

Fin 2021, l'ex-joueur de Tottenham résilia donc son contrat avec les Nerazzurri. Mais hors de question pour lui de renoncer définitivement aux terrains.

Résurrection aux Pays-Bas, à Brentford et avec la sélection nationale

Christian Eriksen fila d'abord aux Pays-Bas pour s'entraîner à l'Ajax Amsterdam, le club où il acheva sa formation, débuta chez les pros et se fit un nom. Puis, fin janvier, le Danois s'engagea pour six mois avec Brentford, club du bas de tableau en Angleterre. Là-bas, il retrouva son compatriote Thomas Frank au poste d'entraîneur. Et à partir de fin février, le milieu offensif refoula les pelouses avec les Bees.

Depuis, tout s'est enchaîné. Fin mars, alors à nouveau en pleine possession de ses moyens, le Danois a renoué avec la sélection nationale. Il fêta même son retour avec le Danemark par un but inscrit après seulement deux minutes de jeu contre les Pays-Bas. Avec Brentford, tout s'est bien passé aussi : le club a assuré son maintien en Premier League tandis que le joueur a disputé 11 matches (dont 10 comme titulaire du début à la fin) pour un but inscrit et quatre passes décisives délivrées.

À désormais 30 ans, Christian Eriksen a prouvé qu'il peut encore briller sur les terrains. Ça tombe bien car en fin d'année, le Danemark disputera la Coupe du monde au Qatar. Et avant ce rendez-vous international, le numéro 10 a un nouveau défi d'envergure à relever : Manchester United.

« J'ai toujours des ambitions majeures »

L'institution mancunienne a certes perdu de son éclat ces dernières années, mais elle reste une place forte du football anglais. Pas insensibles au retour en force du Danois, les Red Devils ont jeté leur dévolu sur lui cet été. L'affaire, en discussions depuis plusieurs jours, s'est conclue vendredi 15 juillet : les derniers examens médicaux se sont avérés positifs, et Christian Eriksen est désormais lié à Manchester United pour les trois prochaines saisons.

« Manchester United est un club spécial et je suis très impatient de débuter. J'ai eu le privilège de jouer à Old Trafford à de nombreuses reprises, mais le faire sous le maillot rouge de United sera un sentiment incroyable. J'ai toujours des ambitions majeures dans ce sport, je sais que je peux encore faire énormément de choses et c'est l'endroit parfait pour poursuivre mon chemin », a commenté le néo-Mancunien.

Avec les départs récents de Nemanja Matic et de Paul Pogba, Christian Eriksen est appelé à tenir un rôle important dans l'entrejeu à Manchester United. Il va évoluer sous la houlette d'un nouvel entraîneur, le Néerlandais Erik ten Hag, précédemment aux commandes de l'Ajax. La réussite n'est pas garantie, mais revoir Eriksen à un tel niveau est déjà une grande victoire.

