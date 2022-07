Mercato: Hugo Ekitiké, une promesse d'avenir pour l'attaque du PSG

L'attaquant Hugo Ekitiké a été prêté pour une saison, avec option d'achat, par le Stade de Reims au PSG. Auteur d'une saison excellente en Champagne, le jeune Français de 20 ans ne manquait pas de prétendants. C'est un nouveau profil de joueur qui arrive à Paris, signe d'un changement de politique sportive.

Depuis l'été 2011 et le rachat opéré par Qatar Sports Investments, le PSG ne s'est pas montré très actif sur le marché des transferts français*. Désireux de se doter de joueurs aussi talentueux que médiatiques, il avait tendance à prospecter plutôt en Italie ou en Espagne. Avec Luis Campos comme conseiller football, la donne change désormais.

Illustration concrète de ce projet moins « bling-bling » avec l'arrivée enregistrée samedi 16 juillet de Hugo Ekitiké. Deux ans après le transfert définitif de Mauro Icardi, un an après l'arrivée de Lionel Messi, Paris s'attache les services d'un attaquant bien moins connu, mais plus jeune et surtout très prometteur. C'est la nouvelle politique parisienne, qui veut mêler stars et joueurs en devenir à fort potentiel.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée d’Hugo Ekitiké en provenance du Stade de Reims. ✍️



L’attaquant français est prêté, avec option d’achat, jusqu’à la fin de la saison. 🔴🔵#WelcomeHugo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 16, 2022

Il sort d'une saison remarquable à Reims

Le dossier Etikité s'est décanté après deux derniers jours de pourparlers. Alors que la presse française évoquait un transfert de l'ordre de 36 millions d'euros, c'est finalement sous la forme d'un prêt avec option d'achat que l'attaquant arrive au PSG. Les détails du prêt n'ont pas filtré.

Avec seulement 25 matches de Ligue 1 à son compteur et 11 buts et 4 passes décisives dans les compétitions françaises, Hugo Etikité n'a pas le profil des attaquants que les champions de France attirent d'ordinaire. Mais s'il n'est pas (encore) un cador mondial dans sa catégorie, le longiligne avant-centre d'1,90m a impressionné à Reims durant la saison 2021-2022.

De retour d'un prêt court au Danemark, le natif de Reims s'est imposé à la pointe de l'attaque du club champenois. Habile, technique et adroit devant la cage, Hugo Etikité a inscrit 10 buts en championnat, terminant ainsi meilleur réalisateur du Stade de Reims. Et ce malgré une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche qui l'a tenu éloigné des terrains pendant deux mois et demi à l'hiver et au printemps.

Derrière Mbappé, Messi et Neymar, il devrait avoir l'occasion de s'illustrer

Le PSG n'était pas le seul club intéressé par l'international des moins de 20 ans français. De nombreux gros clubs européens s'étaient manifestés ces derniers mois. En Angleterre, Newcastle était très désireux de s'attacher ses services durant le mercato estival. Mais Hugo Etikité, lui, préférait Paris, en dépit de la proposition financière plus intéressante des Magpies. Vendredi, dans le journal régional L'Union, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, confirmait l'imminence d'un accord avec le PSG : « Hugo Ekitiké a toujours été respectueux envers le club. On est content de lui permettre d'exaucer son rêve. »

🔴🔵✨ — Hugo Ekitike (@hekitike9) July 16, 2022

Le néo-Parisien, d'origine camerounaise, est la deuxième recrue des champions de France cet été, après le milieu de terrain portugais Vitinha, arrivé du FC Porto pour 41,5 millions d'euros. Dans un entretien accordé au site de sa nouvelle écurie, il explique avoir fait un « choix du cœur », un « choix logique ». « Tous les ingrédients sont bons pour que je progresse ici », a-t-il ajouté.

Hugo Ekitié arrive dans un secteur fourni : Angel Di Maria est parti à la Juventus, mais il reste encore Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Mauro Icardi, Arnaud Kalimuendo, sans oublier Julian Draxler et Pablo Sarabia. Plusieurs d'entre eux, à commencer par Draxler et Icardi, sont invités à quitter le club cet été. L'ex-Rémois ne commencera pas sa carrière parisienne dans l'idée d'être immédiatement titulaire, mais il devrait rapidement avoir l'opportunité de démontrer tout son potentiel. La Coupe du monde au Qatar, prévue du 21 novembre au 18 décembre, devrait lui laisser l'occasion de s'exprimer.

*Depuis 2011, Paris a recruté en France Milan Bisevac (2011, Valenciennes), Nicolas Douchez (2011, Rennes), Blaise Matuidi (2011, Saint-Etienne), Kévin Gameiro (2011, Lorient), Lucas Digne (2013, Lille), Serge Aurier (2014, Toulouse), Layvin Kurzawa (2015, Monaco), Hatem Ben Arfa (2016, Nice), Kylian Mbappé (2017, Monaco), Alexandre Letellier (2020, Orléans)

