Mondiaux d'athlétisme 2022: la reine Allyson Felix se retire sur une 19e médaille

Après 20 années de haut niveau, Allyson Felix a tiré sa révérence, vendredi 15 juillet, sur une 19e médaille mondiale à Eugene (Oregon). L'Américaine a obtenu le bronze avec le 4x400m mixte. À 36 ans, la légende de l'athlétisme tire sa révérence par la grande porte. Icône de la lutte pour les droits des sportives, elle laisse une empreinte immense dans l'histoire de son sport et au-delà.

Quand elle s'est élancée sur la piste du Hayward Field d'Eugene, en deuxième position du relai 4x400m mixte américaine, le public a crié très fort. Tout le monde savait qu'il s'agissait de l'ultime tour de piste d'Allyson Felix. Qualifiée avec ses coéquipiers pour la finale, la Californienne a donc déployé sa foulée parfaite pour la dernière fois.

Cela n'a pas suffi pour aller chercher la médaille d'or. Le relai américain, champion du monde en 2019 à l'occasion du premier relai 4x400m mixte aux Mondiaux de Doha, a dû se contenter cette fois de la troisième marche sur le podium. La République dominicaine s'est emparée de l'or, suivie des Pays-Bas et donc des États-Unis.

Allyson Felix reste à 13 médailles d'or mondiales en carrière. Un total tout de même énorme auquel il faut ajouter 3 médailles d'argent et désormais 3 médailles de bronze. L'Américaine est, plus que jamais, l'athlète la plus titrée de l'histoire aux Mondiaux avec 19 médailles, devant les 14 des Jamaïcains Usain Bolt et Merlene Ottey.

From a teenage phenom to the most decorated in history. 👑@allysonfelix competes at her final major championships. #ThankYouAllyson pic.twitter.com/wQCWlrtO8d — Team USA (@TeamUSA) July 16, 2022

« C'est le moment »

Également athlète féminine la plus médaillée de l'histoire des Jeux olympiques avec 11 médailles (le Finlandais Paavo Nurmi domine, tous genres confondus, avec 12 médailles), Allyson Felix met un terme à une carrière exceptionnelle dans le meilleur des cadres. Devenue maman d'une petite fille en 2018, la sprinteuse a savouré cette dernière course à domicile :

« C'était très particulier de pouvoir courir devant le public américain pour ma dernière course. C'était tellement cool. Ma fille était en tribunes. C'est une soirée que je vais garder dans mon cœur. Ce sont de si bons souvenirs. (...) Ça a été cool de finir à la maison, d'entendre ce grondement du public. »

Phénomène de l'athlétisme lors de son adolescence, Allyson Felix n'était âgée que de 18 ans quand elle conquit l'argent sur 200m aux Jeux d'Athènes en 2004. Celle qui fut surnommée « Chicken Legs » s'empara de l'or un an plus tard, aux Mondiaux d'Helsinki. Performante sur 100m, 200m, 400m et les relais 4x100m et 4x400m, l'Américaine a écrit l'histoire de l'athlétisme. Désormais, il est temps de raccrocher les pointes.

« Je sais que c'est le moment. Je suis en paix avec le fait d'ouvrir un nouveau chapitre et j'ai une gratitude immense pour ce sport », a-t-elle confié.

L'Américaine Allyson Felix a remporté, avec le relai 4x400m mixte, la 19e et dernière médaille mondiale de sa carrière à Eugene, en Oregone, le 15 juillet 2022. REUTERS - MIKE SEGAR

Une figure majeure de la défense des sportives et de l'égalité

Véritable icône dans le monde du sport, Allyson Felix a dépassé ce cadre en 2018, lorsqu'elle mit au monde sa fille Camryn. Elle révéla alors être en conflit avec Nike, son équipementier historique, qui voulait réduire ses émoluments de 70%. Ce fut l'occasion de mettre en lumière le traitement réservé par les géants de l'industrie du sport aux sportives qui deviennent mères durant leur carrière.

« Nous risquons des baisses de rémunérations de la part de nos sponsors pendant et après la grossesse. C'est l'un des exemples qui prouvent que l'industrie du sport est toujours dirigée par et pour les hommes », écrivit Allyson Felix dans le New York Times. Plus tard, elle confia au Washington Post que cet combat l'a « aidé à comprendre ce qui était important et à réaliser que (je) ne pouvais plus rester silencieuse ». Nike, sous le feu des critiques, finit par plier.

Les propos et commentaires élogieux sont innombrables lorsque vient le moment de parler d'Allyson Felix, érigée en modèle aux États-Unis et dans le monde. Jeudi, à la veille de son ultime course, l'Américaine disait espérer que l'on se souvienne d'elle « comme une compétitrice féroce, mais surtout comme quelqu'un qui a essayé de laisser le sport dans un meilleur état (...), de soutenir les femmes athlètes et les femmes en général, et de se battre pour plus d'égalité ». Un résumé très juste des 20 années de carrière d'Allyson Félix, sprinteuse et femme d'exception.

