Tour de France 2022: Matthews s'impose sur la 14e étape, Vingegaard toujours devant Pogacar

L'étape entre Saint-Etienne et Mende, samedi 16 juillet, a été remportée en solitaire par Michael Matthews. L'Australien n'avait plus triomphé sur la Grande Boucle depuis 2017. Derrière, le maillot jaune Jonas Vingegaard n'a laissé aucune chance à Tadej Pogacar de lui reprendre quelques secondes.

Maillot vert en 2017, vainqueur de deux étapes cette année-là et d'une en 2016, Michael Matthews n'avait depuis plus brillé sur le Tour de France. Contraint à l'abandon en 2018, quelconque en 2019 et 2021, absent en 2020, le puncheur de BikeExchange a retrouvé des couleurs lors de la 14e étape de cette édition 2022.

C'est dans la côte de la Croix Neuve, ultime montée (3 kilomètres à 10,2%) du parcours du jour long de 192,5 kilomètres, que l'Australien a fait la différence. À l'énergie, il est venu à bout de l'Italien Alberto Bettiol, avec lequel il se livrait à un bras de fer intense. Michael Matthews a fini par rattraper son adversaire et le laisser dans son rétroviseur pour franchir la ligne d'arrivée en 4 heures 30 minutes de 53 secondes. Alberto Bettiol est arrivé 15 secondes plus tard. Le Français Thibaut Pinot, lui, a pris la troisième place, à 34 secondes de Matthews.

L'autre combat très suivi a bien sûr eu pour protagonistes Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Leader au classement général depuis la 11e étape, le Danois, qui a subtilisé le maillot jaune au Slovène, ne s'est pas laissé surprendre. Le double vainqueur du Tour de France a bien essayé de l'attaquer, mais cela n'a servi à rien. Le coureur de Jumbo-Visma ne pouvait pas être mis en difficulté sur ce parcours.

Tout porte à croire que, sauf défaillance, il faudra attendre les 17e et 18e étapes, prévues dans les Pyrénées, pour voir l'explication finale Vingegaard-Pogacar. En attendant, le Tour de France doit rouler dimanche 17 juillet entre Rodez et Carcassonne, pour une 15e étape en plaine.

