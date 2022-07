Tour de France 2022: Philipsen enlève la 15e étape, Vingegaard perd deux lieutenants

Au sprint, le Belge Jasper Philipsen a remporté la 15e étape du Tour de France, dimanche 17 juillet, à Carcassonne. Sous un soleil de plomb, Jonas Vingegaard a souffert. Le maillot jaune a été victime d'une chute sans gravité et a surtout perdu deux coéquipiers de Jumbo-Visma, contraints à l'abandon.

Toujours pas de victoire française sur cette 109e édition du Tour de France. Benjamin Thomas a entretenu l'espoir sur la fin du parcours du jour, en plaine, entre Rodez et Carcassonne. Lancé dans les derniers kilomètres avec son compatriote Alexis Gougeard, puis en solo à l'approche de l'arrivée, le coureur de Cofidis n'a pas tenu jusqu'au bout. Le peloton l'a rattrapé à 500 mètres de la ligne.

Sous une chaleur caniculaire, le dernier mot est revenu à Jasper Philipsen (Alpecin), au sprint. À la lutte avec Wout van Aert et Mads Pedersen, le Belge a tout donné pour passer devant ses concurrents et offrir à son pays sa quatrième victoire d'étape sur cette Grande Boucle, après la première étape remportée par Yves Lampaert et la 4e et 8e étape remportées par Van Aert.

Au classement général, aucun changement. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) conserve le maillot jaune, avec toujours 2'22 d'avance sur Tadej Pogacar et 2'43 sur Geraint Thomas, tandis que Romain Bardet reste quatrième, à 3'01. Mais le leader danois n'a pas vécu un dimanche de tout repos.

Roglic et Kruijswijk out avant les Pyrénées

La journée a commencé par une première mauvaise nouvelle : le Slovène Primoz Roglic, coéquipier de Vingegaard, a dû jeter l'éponge avant le départ, victime de blessures à une épaule et au bas du dos. Trop diminué, le 2e du Tour de France 2020 ne pouvait pas commencer. Puis, un autre coureur de Jumbo-Visma, le Néerlandais Steven Kruijswijk, a aussi dû se retirer. Victime d'une chute à 64 kilomètres de l'arrivée, il a été contraint à l'abandon, visiblement durement touché à une clavicule. Une ambulance l'a pris en charge.

Avec Roglic et Kruijswijk en moins, Jonas Vingegaard perd deux hommes importants, alors qu'il y a encore deux étapes dans les Pyrénées à engloutir. Entre ces coups durs et une chute à 56 kilomètres de l'arrivée, le Danois a vécu une journée compliquée. La journée de repos lundi, avant la 16e étape mardi 19 juillet, arrive à point nommé. Le verdict de ce Tour de France 2022 n'est pas encore fixé.

