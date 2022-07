CAN 2022 de handball: l'Égypte, impériale, conserve sa couronne face au Cap-Vert

À domicile, au Caire, l'équipe nationale d'Egypte s'est facilement imposé en finale du Championnat d'Afrique des nations (CAN) face au Cap-Vert. Dominateurs, les Egyptiens l'ont emporté 37-25 lundi 18 juillet. Un an après leur quatrième place aux Jeux olympiques, ils enchaînent un deuxième titre consécutif au niveau continental.

Publicité Lire la suite

La finale du 25e CAN masculin de handball a fait dans le neuf cette année. C'est la première fois qu'il n'y avait ni la Tunisie ni l'Algérie, alors qu'au moins une de ces deux sélections étaient systématiquement présente en finale jusqu'à cette édition 2022*. Et pour la première fois depuis 1983 et la présence du Congo, une équipe d'Afrique subsaharienne s'est qualifiée pour la finale : le Cap-Vert.

Les Capverdiens ont fait face à un très gros morceau avec l'Égypte, qui avait l'avantage en plus de jouer à domicile. Sept fois champions d'Afrique, vainqueurs de la précédente édition en 2020, les Égyptiens avaient largement les faveurs des pronostics. Et en effet, il n'y a pas vraiment eu de match dans le Hassan Moustafa Sports Hall, théâtre de la finale. Les quatrièmes des derniers Jeux olympiques n'ont pas tremblé.

La finale la plus prolifique et déséquilibrée de l'histoire

Le Cap-Vert, qui ne disputait que son deuxième CAN après sa première participation de 2020, n'a été dans le coup que l'espace de quelques instants. Le temps de mener 2-1 brièvement en début de match avant de voir l'ogre égyptien s'installer confortablement et faire étalage de sa domination. Revenue à 2-2, la sélection égyptienne a enchaîné derrière pour porter le score à 6-2. Dès lors, l'autre finaliste n'a plus jamais été en mesure de prétendre à la victoire, ne parvenant à réduire l'écart qu'à deux buts au mieux.

Hyper solide en défense, très efficace en attaque et portée par le public, l'Égypte avait déjà une main sur le trophée à la pause avec un score de 24-12 en sa faveur. La seconde période a été à sens unique, le Cap-Vert ne parvenant jamais à combler son retard. À l'arrivée, l'Égypte l'a emporté 37-25. C'est le plus grand total de buts jamais marqués en finale par le vainqueur (le précédent record était la victoire 31-28 de l'Égypte contre la Tunisie en 2004) et aussi l'écart le plus important jamais vu en finale (+12, alors le précédent écart le plus important était de +6 lors des finales 1985, 1987, 2002 et 2020).

Le podium de cette CAN 2022 de handball est complété par le Maroc, qui a battu la Tunisie un peu plus tôt (28-24) lors du match pour la troisième place. La compétition a été rude pour les Tunisiens, qui finissent hors podium pour la première fois de leur histoire. L'Algérie, qui a battu la Guinée lors du match de classement pour la cinquième place (27-26), a le sourire. Grâce à ce classement, elle disputera le Mondial 2023 en Pologne et en Suède, tout comme la Tunisie (quatrième), le Maroc (troisième), le Cap-Vert (vice-champion d'Afrique) et l'Égypte (championne d'Afrique).

* les éditions de 1974, 1976, 1991 et 2000 se sont jouées sous la forme de championnat où l'équipe la mieux classée était sacrée.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne