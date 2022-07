Mondiaux d'athlétisme 2022: Shelly-Ann Fraser-Pryce, l'inoxydable «Pocket Rocket» jamaïcaine

Shelly-Ann Fraser-Pryce a mis la main sur un 5e titre mondial sur 100m, lundi 18 juillet, à l'issue d'une finale supersonique à Eugene (Oregon). La Jamaïcaine était encore intouchable sur la piste. À 35 ans, l'athlète à la longévité exceptionnelle marque un peu plus l'histoire du sprint et vise encore plus haut.

Avec son petit gabarit (1,52m) et son départ canon, Shelly-Ann Fraser-Pryce a hérité d'un surnom toute trouvé : « Pocket Rocket » (« La fusée de poche »). Un qualificatif qu'elle porte depuis des années et qui ne va certainement pas la quitter après la nouvelle démonstration de vitesse et de puissance délivrée lundi sur la piste du Hayward Field, où se tiennent les 18e Championnats du monde d'athlétisme.

Au lendemain du triplé américain côté masculin sur la discipline reine du 100m, la Jamaïque, l'autre nation majeure du sprint, devait répondre. Certes, Usain Bolt n'est plus là pour engloutir tous les titres chez les hommes. Mais « Pocket Rocket » et ses partenaires ont encore la main chez les dames.

Illustration parfaite donc lors de la finale du 100m : les trois Jamaïcaines ont pris les trois premières places. Shelly-Ann Fraser-Pryce a terminé en or avec un temps de 10''67, nouveau record des Championnats du monde. Shericka Jackson s'est parée d'argent (10''73), tandis qu'Elaine Thompson-Herah, quintuple championne olympique et détentrice du 2e meilleur chrono de l'histoire (10''54 l'an dernier), a obtenu le bronze (10''81).

Les Jamaïcaines Shelly-Ann Fraser-Pryce (au centre), Shericka Jackson (à droite) et Elaine Thompson-Herah (à gauche) ont pris les trois premières places de la finale du 100m, lundi 18 juillet 2022 aux Mondiaux d'Eugene (Oregon). AP - Ashley Landis

Dans la cour des plus grandes légendes de l'athlétisme

La collection de médailles de Shelly-Ann Fraser-Pryce n'en finit pas de s'agrandir. En or en 2009, 2013, 2015 et 2019, la native de Kingston a obtenu un cinquième titre sur 100m. Une suprématie impressionnante quand on sait que l'Américaine Marion Jones, unique athlète à ne pas être bloquée à un seul titre, n'en compte que deux (1997 et 1999). Les seuls maintenus après ses aveux de dopage.

Avec cinq titres sur une seule et même discipline, « Pocket Rocket » marche sur les traces du perchiste ukrainien Sergueï Bubka (six titres, sans compter ceux des Mondiaux en salle) et égale le lanceur de disque allemand Lars Riedel (cinq titres) et le lanceur de marteau polonais Pawel Fajdek (cinq titres).

Et s'il n'y avait que le 100m... Shelly-Ann Fraser Pryce a aussi dans sa besace quatre médailles d'or sur 4x100m et une médaille d'or sur 200m aux Championnats du monde. Avec un total provisoire de six titres mondiaux en individuel, la Jamaïcaine est à la même hauteur que Sergueï Bubka, que le sprinter américain Michael Johnson (200m et 400m) et que le fondeur britannique Mohamed Farah (5 000m et 10 000m). Seul son compatriote Usain Bolt la devance encore avec sept titres mondiaux (100m et 200m).

« Mommy Rocket » veut « montrer aux femmes qu'après 30 ans, rien ne vous limite »

Avec ses titres, sa vitesse, son style et sa chevelure incomparable – en jaune et vert, couleurs de son île natale lors de ces Mondiaux –, la sprinteuse d'exception ne passe pas inaperçu. Ses performances sont d'autant plus impressionnantes qu'elle a 35 ans et qu'elle a fait une pause d'un peu plus d'un an dans sa carrière pour donner naissance à son fils Zyon en août 2017.

Tout sourire, Shelly-Ann Fraser-Pryce a elle-même commenté son exploit. De toute évidence, l'âge n'est qu'un nombre pour cette assoiffée de titres et de chronos canon : « C'est mon cinquième titre mondial sur 100 m, et il arrive à 35 ans. Oui, j'ai bien dit 35 ans ! (...) Je crois dur comme fer que je suis capable de courir plus vite, et comme j'y crois, je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas fait. »

Toute jeune retraitée, Allyson Felix a félicité la Jamaïcaine. « 35 ans ! Mère ! 10''67 ! Cinquième titre mondial ! C'est ta soirée ! », a-t-elle tweeté. Touchée par les mots de son aînée, celle qui se rebaptise elle-même « Mommy Rocket » (« Maman Fusée ») a confié vouloir emboîter le pas de l'Américaine en devenant elle aussi un exemple pour les sportives : « J'espère que, comme Allyson, je vais servir d'inspiration pour montrer aux femmes que vous pouvez réussir après 30 ans, qu'après 30 ans, rien ne vous limite. »

Attention sur les pistes d'Eugene... La fusée Fraser-Pryce, jamais rassasiée, doit encore courir le 200m et le 4x100m. Elle a prévenu : « Merci pour le soutien, mais j'ai encore du travail. Place au 200m. »

