Serie A: Zlatan Ibrahimovic, 40 ans, prolonge à l'AC Milan malgré une opération lourde

L'attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic fêtant le titre de champion d'Italie de l'AC Milan, le 22 mai 2022. AP - Spada

La carrière de Zlatan Ibrahimovic au plus haut niveau n'en finit plus de jouer les prolongations. Lundi 18 juillet, l'AC Milan a annoncé « le renouvellement du contrat » du joueur jusqu'au 30 juin 2023. Et ce alors que l'attaquant fêtera son 41e anniversaire en octobre et a subi, fin mai, une arthroscopie du genou gauche qui le tiendra éloigné des terrains jusqu'à début 2023. Revenu au club lombard en 2020 après un premier passage entre 2010 et 2012, le Suédois a participé au regain des Rossoneri, sacrés champions d'Italie cette année après onze saisons de disette. Sur les réseaux sociaux, Zlatan Ibrahimovic a commenté sa prolongation de contrat : « L'éternel Zlatan. (...) Jamais satisfait, toujours faim de plus. »