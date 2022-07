Escrime: la France décroche deux titres mondiaux avec Ysaora Thibus et Romain Cannone

La fleurettiste française Ysaora Thibus (à gauche) lors des Jeux olympiques disputés à Tokyo, le 29 juillet 2021. AP - Andrew Medichini

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Un an après son titre de vice-championne olympique par équipe à Tokyo au fleuret, Ysaora Thibus est sacrée championne du monde. L'escrimeuse française s'est imposée en finale au Caire, en Égypte, mardi 19 juillet face à l'Italienne Arianna Errigo, 15 touches à 10. Elle décroche enfin le plus beau métal, après le bronze en 2017 et l'argent en 2018. Aucune fleurettiste française n'avait conquis l'or mondial depuis Marie-Chantal Demaille en 1971. Quelques minutes après Ysaora Thibus, son compatriote Romain Cannone a aussi été cherché son premier titre de champion du monde à l'épée. Il a battu le Japonais Kazuyasu Minobe, 15 touches à 12. L'épéiste avait déjà conquis l'or olympique à Tokyo l'été dernier. Le dernier épéiste français champion du monde fut Yannick Borel en 2018. Lundi, Maxime Pianfetti avait rapporté à la France sa première médaille dans ces Mondiaux avec l'argent au sabre.