Le journal de bord de Valentin Madouas, épisode 4: «fier et déçu»

Tour de France 2022

Valentin Madouas dispute cette année son troisième Tour de France avec la Groupama-FDJ, au service de son leader David Gaudu, actuellement cinquième du classement général, et aux côtés de l’expérimenté Thibault Pinot. Il nous raconte la course vue de l’intérieur du peloton, ses bons et ses mauvais moments, dans des carnets de route hebdomadaires. Ce quatrième épisode aurait pu être « collector » : Valentin est passé tout près d’une superbe victoire, seulement battu par le Canadien Hugo Houle, vainqueur en solitaire à Foix de la première étape des Pyrénées. Il évoque aussi l’un des sujets du moment : la chaleur sur le Tour, et sur la France.

Si près, si loin

Je suis à la fois fier et déçu de ma 2e place à Foix. C’est mon meilleur résultat sur le Tour de France et pourtant je n’étais pas dans une super journée. J’ai beaucoup subi dans l’avant-dernier col, le Port de Lers, je me suis senti mieux ensuite. Le plan du jour, c’était de se glisser dans l’échappée pour servir de point d’appui à David Gaudu plus tard, lui donner un coup de main si nécessaire. Finalement, l’écart était tellement important avec le groupe maillot jaune que je me suis retrouvé dans le match pour la gagne.

C’était excitant de jouer ma carte personnelle et je suis content de terminer devant un paquet de bons coureurs, devant tous mes compagnons d’échappée, sauf un : Hugo Houle. On peut se refaire le film, mais il était un peu plus fort aujourd’hui. C’est une sensation un peu bizarre : je n’ai pas de regrets et en même temps j’ai le sentiment d’être passé tout près de quelque chose de grand. On sent en plus le public français pousser derrière nous, on sait que les gens sont frustrés par cette disette depuis le départ (ndlr : aucune victoire française).

Avec l’équipe aussi, on collectionne les places d’honneur mais on ne baisse pas les bras, on se dit qu’on se rapproche de la victoire. C’est encore possible de finir le Tour de France, avec une étape et un Top 5 pour David Gaudu au classement général. Et je signe tout de suite pour un bilan comme ça !

David Gaudu, costaud parmi les costauds

David joue dans la cour des grands en montagne. C’est vrai qu’il a souvent un temps de retard quand les meilleurs accélèrent : il a besoin de souffler un petit moment, ensuite, il revient à son rythme en doublant tous les coureurs qui explosent. Pour moi, sa stratégie est bonne. À l’arrivée, à chaud, il peut dire qu’il a des regrets, qu’il aurait pu faire différemment, essayer de rester au contact plus longtemps, mais sur le Tour de France, c’est mieux de perdre 15 ou 20 secondes de temps en temps, que d’aller au-delà de ses limites, s’accrocher coute que coute : là, on risque de s’écrouler et de tout perdre d’un coup.

Je ne pense pas que ça soit un problème de confiance, en tout cas nous, on croit en lui et il le sent. Ses montées au Granon (ndlr : 5e, devant Tadej Pogaçar) et à Mende (ndlr : 3e du groupe des favoris derrière Pogaçar et le maillot jaune Jonas Vingegaard) vont lui servir de déclic. Il est toujours dans les clous pour l’objectif podium - Top 5, et on va retrouver des températures moins caniculaires, des conditions qu’il préfère.

Coup de chaud

Le Tour de France, c’est toujours dur : les vitesses sont très élevées, la tension est importante. Cette année, le facteur chaleur relève d’un cran le curseur « difficulté ». Bon, d’accord, on s’en sort bien sans la pluie. Je me souviens encore de l’étape vers Tignes, l’an dernier, sous des trombes d’eau. Je ne sais pas ce qui est préférable, en tout cas tout le monde est très fatigué. Dans le peloton, c’est un sujet de discussion. Pour beaucoup, dans ces conditions, la course passe au second plan, on essaye surtout de « survivre » à l’étape, de bien boire, de rester lucide.

Il y a eu beaucoup de chutes ces derniers jours, même le maillot jaune est tombé sur la route de Carcassonne, et pour moi, c'est lié à ça. Il a fait très très chaud avant le jour de repos, trop chaud pour rouler ? La question se pose : il faudrait en discuter au calme, hors-saison et trouver des solutions. Adapter les horaires de course, par exemple, c’est une piste. Ça n’est pas évident par rapport à la retransmission télévisée, On peut aussi penser à raccourcir les étapes. Là aussi, ça peut poser certains problèmes, si on passe dans moins de villes, en tout cas, il y a sans doute des solutions pour la sécurité des coureurs.

On parle aussi entre nous des conséquences plus globales de cette canicule. On voit les images des incendies. Ça brûle même chez moi, en Bretagne, c’est dire… Même si on essaye de rester concentrés sur la course, c’est difficile de rester insensible. Notre génération est pleinement consciente du problème. Depuis le départ de ce Tour de France, la course a été perturbée deux fois par des manifestants pour le climat. Je suis divisé sur leur action. Bien sûr, le sujet est important, ils ont raison d’attirer la lumière sur cette cause. De l’autre côté, le Tour de France est une course, un événement sportif, et si on commence à accepter ce type de démonstration, ça peut vite devenir n’importe quoi.

Foix, Valentin Madouas

