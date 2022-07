Mercato: Robert Lewandowski, un serial buteur pour relancer le FC Barcelone

Trois jours après un accord verbal, le FC Barcelone et le Bayern Munich ont trouvé un accord total pour le transfert de Robert Lewandowski du club bavarois vers l'institution catalane. Après avoir tout gagné en Allemagne, l'attaquant polonais débarque dans un Barça en reconstruction et dont il doit être le fer de lance.

Publicité Lire la suite

Le transfert ne faisait plus l'ombre d'un doute. Désireux de quitter le Bayern et pas retenu en Bavière, Robert Lewandowski ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Après des semaines de rumeurs et négociations, le Barça parvient à ses fins. Le Polonais va bien revêtir la tunique des Culés.

Déjà, samedi 16 juillet, le Bayern Munich avait annoncé un « accord oral » avec le FC Barcelone pour l'attaquant. Le club catalan a confirmé et n'a pas tardé à communiquer sur la présence du joueur auprès de l'équipe actuellement en stage de présaison à Miami (Floride), aux États-Unis. Dans la soirée du mardi 19 juillet, Barcelone a cette fois annoncé un accord total avec le champion d'Allemagne pour le transfert du buteur.

« Le FC Barcelone et le Bayern Munich sont parvenus à un accord pour le transfert de Robert Lewandowski pour un total de 45 millions d'euros + 5 millions d'euros de bonus. Le joueur signera un contrat avec le club pour les quatre prochaines saisons. La clause de départ a été fixée à 500 millions d'euros », indique le communiqué. Le Polonais, âgé de bientôt 34 ans, n'avait plus qu'une année de contrat du côté des Munichois.

Welcome to the Club! 💙❤️ pic.twitter.com/ZPSs1BHzkB — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2022

Financièrement, le Barça est moins exsangue

Robert Lewandowski est la quatrième recrue des Blaugranas cet été après l'Ivoirien Franck Kessié et le Danois Andreas Christensen, arrivés libres en provenance de l'AC Milan et de Chelsea, et après Raphinha, acheté 58 millions d'euros à Leeds. Avec le Brésilien et le Polonais, le Barça a déjà dépensé bien plus d'argent qu'à l'été 2021. Il y a un an, le club était au bord de la faillite, étranglé par une dette de 1,35 milliards d'euros et contraint de voir s'en aller sa légende Lionel Messi au PSG, l'état des finances ne permettant pas de le conserver.

Depuis, la situation s'est un peu arrangée. Le FC Barcelone est toujours endetté mais respire mieux. Son président, Joan Laporta, est parvenu à étaler le remboursement de la dette du fleuron de Catalogne. La vente des droits TV a apporté une manne financière non négligeable, tout comme celle d'une branche merchandising. Enfin, le Barça a conclu le plus gros contrat de sponsoring de son histoire avec le « naming » du futur Camp Nou. Le stade emblématique portera le nom de Spotify, ce qui permettra au club de récolter 435 millions d'euros.

Comme la saison dernière, il faut encore que les Catalans réduisent leur masse salariale, toujours trop importante. Une condition indispensable pour pouvoir inscrire les recrues de l'été. Il y a un an, il avait déjà fallu négocier serré pour parvenir à enregistrer les nouveaux joueurs. Un défi que les dirigeants doivent encore relever pour la saison 2022-2023.

« Là pour aider le Barça à retrouver les sommets »

Avec Barcelone, Robert Lewandowski plonge dans un monde nouveau, après douze années passées en Bundesliga, d'abord au Borussia Dortmund (2010-2014) et ensuite au Bayern Munich. En Bavière, le Polonais a tout gagné et s'est élevé parmi les meilleurs joueurs du monde. Auteur de 344 buts et 72 passes décisives en 374 matches, il laisse son empreinte dans l'histoire du géant allemand, battant au passage certains records de l'illustre Gerd Müller.

Arrivé à la fin de son histoire avec le Bayern, « Lewy » avait fait du FC Barcelone sa cible prioritaire pour poursuivre sa carrière. Son nouveau club avait besoin d'une gâchette de ce style. L'Argentin Sergio Agüero, arrivé l'été dernier en provenance de Manchester City, n'a pu prendre part qu'à cinq matches en Catalogne avant de mettre un terme à sa carrière en raison d'un problème cardiaque. L'ex-Lyonnais Memphis Depay, arrivé il y a un an aussi, n'a pas donné entière satisfaction avec 13 buts inscrits. Le prêt de Luuk de Jong a été un échec. Pierre-Emerick Aubameyang a lui été prolifique avec 13 buts marqués depuis son arrivée fin janvier, mais il ne pouvait être la seule option principale pour l'entraîneur Xavi.

« Je suis prêt à relever ce nouveau défi. J'ai toujours voulu jouer en Liga et dans les grandes équipes, donc le Barça constitue une belle opportunité pour moi. Je suis là pour aider le Barça à retrouver les sommets et à remporter le plus de titres possibles », a déclaré le néo-Blaugrana à la chaîne du club lundi. Le FC Barcelone, qui reste sur trois saisons sans trophée, disette plus vue depuis le début des années 2000, compte sur lui pour redorer son blason et prouver qu'il reste un mastodonte en Espagne comme en Europe.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne