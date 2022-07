Mondiaux d'athlétisme 2022: El Bakkali met bien fin au règne kényan sur le 3000m steeple

Sacré champion olympique à Tokyo l'été dernier, Soufiane El Bakkali a mis la main sur l'or mondial lors de la finale du 3000m steeple à Eugene (Oregon), lundi 18 juillet. Le Marocain a de nouveau dominé dans cette discipline où le Kenya dictait sa loi plus de 30 ans.

Conseslus Kipruto, double champion du monde en titre (2017 et 2019), savait son trône sur 3000m steeple menacé. Le Kényan, également champion olympique à Rio en 2016, avait une concurrence féroce contre lui lundi 18 juillet, pour la finale des Mondiaux 2022 d'Eugene. Le champion olympique 2021, Soufiane El Bakkali, était attendu, tout comme l'Éthiopien Lamecha Girma, le vice-champion du monde 2019 et vice-champion olympique 2022, qui a enchaîné trois chronos inférieurs à 8 minutes en l'espace de dix jours fin mai-début juin.

Le danger était bien réel sur la piste du Hayward Field. Et en effet, le Kenya a vu sa suprématie sur 3000m steeple s'effondrer à nouveau. Comme à Tokyo, le bourreau s'appelle Soufiane El Bakkali. Au Japon, le Marocain était allé chercher l'or, mettant fin au passage à un règne ininterrompu du Kenya entre 1984 et 2016. Le fondeur a récidivé aux États-Unis.

Déjà détrôné aux JO, le Kénya voit aussi son hégémonie aux Mondiaux anéantie

Réputé pour son finish, l'athlète marocain a mis tout le monde d'accord au moment de franchir la rivière, l'avant-dernier obstacle qui est situé dans le dernier virage. Troisième en embuscade derrière Lamecha Girma et Conseslus Kipruto, Soufiane El Bakkali a placé une accélération fatale. Kipruto a vite constaté qu'il n'avait pas les jambes pour le suivre. Girma, lui, a bien essayé d'aller défier le leader. Mais sitôt la dernière haie passée, El Bakkali a remis les gaz et laissé derrière lui l'Éthiopien.

« La course fut très tactique, lente. Je me suis bien positionné dans le dernier tour. Je suis très fort dans les derniers 400m et ça a marché pour moi », a-t-il commenté, satisfait d'avoir fait exactement le même coup qu'à Tokyo.

Désormais champion olympique et champion du monde, le Marocain a renversé le plateau du 3000m steeple. Déjà, le voir en or aux JO fut une sensation, tant le Kenya était dominateur jusqu'alors. Mais côté Mondiaux, c'était encore plus flagrant : les Kényans avaient pris l'or sur toutes les éditions depuis 1987, soit 15 titres de champion du monde consécutifs jusqu'en 2019*.

Vice-champion du monde en 2017, troisième en 2019, Soufiane El Bakkali, 26 ans, se félicite de cette première marche. Comme un clin d'œil, c'est ici, à Eugene, qu'il s'est paré d'or. Cette même ville où il participa à sa première compétition majeure, les Championnats du monde juniors de 2014. À l'époque, il s'était classé quatrième. « Je reviens huit ans plus tard en tant que champion », savoure-t-il. Le Kenya, de son côté, constate la réalité : il y a un nouveau patron sur 3000m steeple, et il n'est pas kényan. « Je suis le roi du steeple parce que j'ai gagné en confiance sur la piste. C'est pour ça que je suis champion olympique et maintenant champion du monde », a ajouté El Bakkali auprès de nos confrères de la BBC.

Consolation tout de même pour le Kenya avec le deuxième titre consécutif décroché mardi 19 juillet par Faith Kipyegon sur 1 500m, avec au passage le 10e meilleur temps de l'histoire (3'52''96). Elle a devancé l'Éthiopienne Gudaf Tsegay et la Britannique Laura Muir. C'est la première médaille d'or kényane de ces Mondiaux 2022.

* Saif Saaeed Shaheen, né Stephen Cherono, a défendu les couleurs du Kenya, son pays natal, jusqu'en 2003, année où il fut naturalisé qatarien ; c'est sous cette nationalité qu'il remporta les titres mondiaux de 2003 et 2005.

