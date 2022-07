Tour de France 2022: Hugo Houle, une victoire d'étape forte en émotions

Le Canadien Hugo Houle (Israel-Premier Tech), à droite, et félicité par son compatriote et coéquipier Michael Woods après sa victoire sur la 16e étape du Tour de France, le 19 juillet 2022.

L'étape du mardi 19 juillet entre Carcassonne et Foix a souri à Hugo Houle. Le Canadien a dédié son succès à son défunt petit frère. Cette étape de plaine n'a pas permis à Tadej Pogacar de déstabiliser le leader, Jonas Vingegaard. L'explication entre les deux hommes est attendue à partir de demain, dans les montagnes pyrénéennes.

Publicité Lire la suite

Après la journée de repos de lundi, les 150 coureurs encore en course dans la Grande Boucle 2022 (les Français Mikaël Chérel et Aurélien Paret-Peintre, d'AG2R Citroën, ont dû abandonner car positifs au Covid-19) ont entamé la dernière semaine de compétition ce mardi 19 juillet. Sous une chaleur encore une fois écrasante, tous ont pris le départ de cette 16e étape, en plaine, longue de 178,5 kilomètres entre Carcassonne et Foix. Il s'agisssait de la première excursion de ce 109e Tour de France dans la région pyrénéenne.

Personne ne s'attendait à un gros chamboulement au classement général. Et effectivement, hormis la défaillance du Français Romain Bardet, qui a perdu 3'30 et sa quatrième place – il est désormais 9e –, rien n'a changé dans la course au titre. Jonas Vingegaard, au pouvoir depuis le passage dans les Alpes, n'a rien cédé à Tadej Pogacar, qui a attaqué en vain à trois reprises.

« Pour mon frère »

Devant, le spectacle du jour a été assuré par Hugo Houle. Parti en solitaire à une quarantaine de kilomètres de la ligne d'arrivée, le Canadien s'est échappé et personne ne l'a revu. Il a coupé la ligne le premier en 4 heures 23 minutes et 47 secondes. Le puncheur d'Israel-Premier Tech, 31 ans, a remporté la première victoire d'envergure de sa carrière. Il est le deuxième Canadien à remporter une étape du Tour de France après Steve Bauer en 1988.

Hugo Houle n'a pas caché son émotion en dédiant son coup d'éclat à son jeune frère Pierrik, mort il y a bientôt dix ans, renversé par un automobiliste ivre alors qu'il faisait du jogging. « Cette victoire est pour mon frère », a déclaré le vainqueur, en montrant la petite croix qu'il porte autour du cou en souvenir. Le Français Valentin Madouas a pris la deuxième place à Foix, à 1'10 de Houle. Un autre Canadien, Michaels Woods, s'est classé troisième, avec le même retard.

Le duel Vingegaard-Pogacar va connaître un nouveau temps fort mercredi, avec la première des deux étapes de haute montagne, entre Saint-Gaudens et Peyragudes. Ils remettront le couvert jeudi, entre Lourdes et Hautacam. Le Tour de France 2022 se jouera peut-être là. Au classement général, le Danois a toujours 2''22 d'avance sur le Slovène, tandis que le Britannique Geraint Thomas occupe toujours la troisième place (2''43). Le Colombien Nairo Quintana est le nouveau quatrième, à 4''15 de Vingegaard.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne