Foot/Euro féminin: deux Suédoises testées positives au Covid-19

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La fédération suédoise de football a annoncé mercredi 20 juillet que les défenseures Hanna Glas et Emma Kullberg avaient été testées positives au Covid-19, alors que la Suède affronte la Belgique vendredi en quart de finale de l'Euro. Le psychologue de l'équipe, Rasmus Liljeblad, a lui aussi été testé positif. « Les trois personnes seront tenues à distance de l'équipe et seront surveillées en permanence afin de pouvoir réintégrer l'équipe aussi vite que possible », a expliqué la fédération dans un communiqué. « Une fois qu'elles n'auront plus de symptômes, qu'elles auront un test antigénique négatif et qu'elles auront passé notre contrôle de santé interne, elles seront chaleureusement réintégrées dans l'équipe », a ajouté Houman Ebrahimi, le médecin de l'équipe scandinave. Médaillée d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo et vainqueur de l'édition originelle de l'Euro féminin, la Suède est l'une des favorites de cet Euro 2022. Après un départ timide, la Suède est passée à la vitesse supérieure en battant dimanche le Portugal 5-0, un succès qui lui a permis de finir à la première place du groupe C