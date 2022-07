Mondiaux d’athlétisme: le Brésilien Alison dos Santos sacré champion du monde du 400 m haies

Alison dos Santos lors des Jeux olympiques de Tokyo. REUTERS - HANNAH MCKAY

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Brésilien Alison dos Santos a été sacré champion du monde du 400 m haies avec le troisième meilleur chrono de tous les temps, 46 sec 29, le champion olympique en titre Karsten Warholm ne terminant que septième, à Eugene (Oregon) mardi 19 juillet. Dos Santos a devancé deux Américains, Rai Benjamin (46.89) et Trevor Bassitt (47.39). Warholm, également double champion du monde sortant et détenteur du record du monde (45.94) mais dont la préparation a été chamboulée par une blessure musculaire, n'a bouclé sa course qu'en 48 sec 42. « Ma préparation pour les Jeux olympiques avait été bonne (3e), j'étais prêt, mais deux gars avaient couru plus vite que moi ! Je savais que je devrais courir plus vite ici, être dans une super forme. Vous avez vu à quel point c'est dur de gagner. J'ai changé ma course, travaillé ma vitesse, ma technique sur les haies, je sais que je peux être encore plus rapide. Je suis heureux d'avoir gagné devant ma nièce et mon neveu, j'ai pris un tel plaisir de partager ça avec ma famille », a déclaré Alison dos Santos.