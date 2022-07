Tour de France: Vingegaard ne s’en laisse pas compter, Pogacar s’offre l’étape de Peyragudes

Au terme d'un sprint à deux entre les favoris pour la victoire finale, Tadej Pogacar s'est montré le plus costaud dans les derniers mètres de l'ascension de Peyragudes, dans les Pyrénées, ce mercredi 20 juillet. Le Slovène a gagné la 17e étape du Tour de France. Jonas Vingegaard est toujours maillot jaune.

Dans la dernière difficulté du jour, l’ascension vers Peyragudes, le maillot jaune Jonas Vingegaard n’a pas lâché les roues de son dauphin Tadej Pogacar, qui avait avec lui son coéquipier Brandon McNulty.

Même à deux contre un, Jonas Vingegaard est resté serein. La veille, Pogacar avait tenté de bousculé le leader du Tour de France, en vain. Pour cette deuxième étape dans les Pyrénées, le Slovène qui pointait à 2 min et 22 sec au classement général n’aura pas trouvé de quoi faire tomber le Danois de son piédestal.

« Je savais que Tadej [Pogacar] attaquerait, il attaquera chaque jour et je le suivrai chaque jour », annonçait la veille Vingegaard. La première joute dans les Pyrénées lui avait permis de se rassurer pour cette troisième et dernière semaine de course.

Même si Pogacar empoche sa troisième victoire d’étape depuis le début du Tour, Vingegaard semble de plus en plus en mesure de l’emporter dimanche prochain à Paris. Pogacar, vainqueur en titre, n'a repris que 4 secondes à Vingegaard, qui compte 2 min 18 sec d'avance à quatre jours de l'arrivée.

« J’ai tout donné, je voulais cette victoire aujourd’hui. Je me sentais confiant. Je reste optimiste, la journée de demain sera encore difficile », a commenté Pogacar, qui n’a pas hésité à remercier ses coéquipiers.

Pogacar, pourtant affaibli par le forfait matinal de son coéquipier polonais Rafal Majka, a utilisé les forces restantes de son équipe pour durcir la course et tenter de déstabiliser Vingegaard. Jeudi, la 18e étape comportera trois dures ascensions pour rejoindre Hautacam.

