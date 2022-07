Tour de France: Jonas Vingegaard, s’impose à Hautacam et file vers la victoire finale

La formation Jumbo-Visma du maillot jaune Jonas Vingegaard a maîtrisé la dernière étape dans les Pyrénées ce jeudi 21 juillet. Jonas Vingegaard, 25 ans, s’est offert une deuxième victoire d’étape sur l’édition 2022 en passant en premier la ligne à Hautacam. Son dauphin Tadej Pogacar a cédé du terrain dans la montée finale.

La dernière de montagne du Tour de France 2022, entre Lourdes et Hautacam, s’est élancée sans le Britannique Chris Froome (Israël PT), quadruple vainqueur de l'épreuve, en raison d'un test positif au Covid-19 pratiqué le matin. Deux autres coureurs, l'Espagnol Imanol Erviti (Movistar) et l'Italien Damiano Caruso (Bahrain) ont aussi été contraints de quitter la course, ce qui porte à quinze le nombre d'abandons dus au coronavirus.

Tadej Pogacar impuissant

La 18e étape promettait un nouveau duel entre les deux premiers, le maillot jaune danois Jonas Vingegaard et son dauphin Tadej Pogacar, séparés par 2 min 18 sec au classement après la victoire du Slovène, mercredi à Peyragudes (Hautes-Pyrénées).

Avec trois sévères ascensions, les dernières du Tour, Tadej Pogacar tente de reprendre du temps sur le maillot jaune. Dans l'Aubisque, l'un des grands classiques du massif depuis 2010, escaladé par le versant ouest à partir de Laruns (Km 58,5), les deux hommes sont restés ensemble. C’est dans le col de Spandelles, une nouveauté (10,3 km à 8,3 %), que Tadej Pogacar a lâché ses premières banderilles, mais qui n’ont en aucun cas déstabilisées le maillot jaune toujours collé à la roue du Slovène.

Wout van Aert fait plier Pogacar

Il restait encore Hautacam et ses 13,6 kilomètres à 7,8 % de pente moyenne pour faire basculer le Tour en sa faveur, lui qui avait perdu son maillot jaune dans les Alpes. Devant, l’infatigable Wout van Aert, accompagné du Français Thibaut Pinot et du Colombien Daniel Felipe martinez, fait encore son festival. Tadej Pogacar qui tente de pousser à la faute Jonas Vingegaard dans le col de Spandelles est pris à son propre piège et se retrouve à terre. Dans la première partie de la montée d’Hautacam, les deux premiers du classement général se neutralisent.

À moins de dix kilomètres de l’arrivée, Wout van Aert secoue le cocotier et laisse Thibaut Pinot sur le bas-côté. Daniel Felipe martinez résiste. Les deux hommes sont repris à cinq kilomètres de l’arrivée par le groupe maillot jaune. Wout van Aert, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar n’ont plus qu’à se battre pour la victoire d’étape. Mais Pogacar est distancé, Wout van Aert fait plier le Slovène. Jonas Vingegaard termine seul les quatre derniers kilomètres et file vers la victoire d’étape tout en confortant son maillot jaune.

