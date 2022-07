Tour de France: Christophe Laporte signe le premier succès d'étape d'un coureur français en 2022

Christophe Laporte (Jumbo) a remporté la 19e étape du Tour de France, vendredi 22 juillet à Cahors, le premier succès d'un coureur français depuis le départ de Copenhague. Son coéquipier danois Jonas Vingegaard a gardé le maillot jaune à deux jours de l'arrivée à Paris.

« Je ne m’en rends pas compte, je suis heureux. L’équipe m’a fait confiance. On m’a dit : "c’est pour toi aujourd’hui". A deux kilomètres je suis rentré sur le trio de tête et cela a marché. C’est une grande récompense pour moi. J’ai pris énormément de plaisir avec cette équipe. C’est une belle journée », raconte le vainqueur du jour et coéquipier du maillot jaune Jonas Vingegaard sur France Télévisions. Après une course de mouvement, Christophe Laporte a levé les bras, 28 ans après le succès de Jacky Durand, à l’époque champion de France. Il signe la deuxième victoire de sa carrière en World Tour après la première étape de Paris-Nice en début de saison.

Première victoire d'étape de sa carrière sur le Tour pour Laporte

Âgé de 29 ans, Laporte, passé à l'intersaison de Cofidis à Jumbo-Visma, a gagné pour la première fois de sa carrière une étape du Tour. Le final a été animé par un trio formé du Français Alexis Gougeard, du Belge Jasper Stuyven et du Britannique Fred Wright dans les trente derniers kilomètres.

L'arrivée du jour était jugée en faux plat dans la préfecture du Lot sur une pente de l'ordre de 5-6 %, près des rives du Lot. Christophe Laporte qui a passé le Tour de France 2022 au service de son équipe signe un nouveau succès pour la formation Jumbo-Visma. Les sprinteurs qui étaient attendus à Cahors sont passés à côté. De quoi soulager le clan français qui espérait une victoire d'étape avant l'épilogue dimanche prochain à Paris sur les Champs-Élysées. Dans le faux-plat montant menant à l'arrivée, Laporte, qui avait bénéficié de l'aide du Belge Wout van Aert transformé en équipier, a surgi en vue de la flamme rouge du dernier kilomètre. Il a porté ensuite son démarrage aux 600 mètres pour résister au retour des poursuivants.

Ce vendredi 22 juillet, le peloton du Tour de France avait quitté les Pyrénées en direction de Cahors sur un parcours de 188,3 kilomètres taillé pour les sprinteurs. Positif au Covid-19, l’Espagnol Enric Mas, qui était 11e au classement général, n’avait pas pris le départ de cette 19e étape. Son abandon porte à seize le nombre de coureurs qui ont dû abandonner la course en raison du coronavirus.

