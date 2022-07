La carte postale du Tour: le village d’Antoine Dupont se met au vélo

Reportage

Le Tour de France et ses villages. Départ ce samedi 23 juillet du contre-la-montre depuis Lacapelle-Marival et ses 1 200 habitants. Vendredi, c’était le village occitan de Castelnau-Magnoac qui accueillait la course. Sept cents âmes à l’année et surtout le village du rugbyman Antoine Dupont.

De notre envoyé spécial sur les routes du Tour à Castelnau-Magnoac,

« Vous connaissez peut-être cette belle région », chante la chorale des Adishatz du Magnoac. Si vous ne la connaissez pas, le Tour s’en chargera. Le vélo s’invite sur cette terre de rugby. Le village perché de Castelnau a vu naître un sportif désormais mondialement connu : Antoine Dupont, le demi de mêlée du XV de France, présent pour ce départ d’étape. Son frère Clément Dupont, agriculteur, a du mal à croire ce qui se passe sous ses yeux. Le ballet des coureurs conjugué à la ferveur des habitants de cette terre. « C’est complètement inédit. Je me souviens, quand on était petits, il y avait souvent des passages du Tour mais d’avoir un départ... Quand on nous l’a annoncé il y a un an, on avait du mal à y croire, et puis les choses se sont mises en place. On est vraiment très heureux. »

La chorale des Adishatz de Castelnau-Magnoac. © RFI/Alexis Bédu

Pour accueillir le Tour, Castelnau-Magnoac a pu bénéficier de la notoriété de sa star Antoine Dupont. « Il a donné un bon coup de pouce », concède le maire Bernard Verdier. Il a ensuite fallu trouver l’argent. La commune a dû débourser 80 000 euros à l’organisateur du Tour pour être village départ. « Avec les différentes aides, on a eu seulement 20 000 euros à payer, explique le maire, mais c’est un formidable coup de projecteur pour le village. Au niveau de l’hexagone, mais aussi dans le monde entier grâce aux télés qui retransmettent la course. »

Le paisible village se transforme pour une journée en foire géante, entre coureurs, stands gastronomiques et invités de marque. Quelques heures de fête pour Bernard Lagarde, un des chanteurs de la chorale occitane : « Ce qu’on espère surtout, c’est que les gens vont apprécier ce petit coin de France. On est au calme ici, on est en contact avec la nature. Ça fait énormément de bien de se ressourcer ici. Je dis aux gens : "Venez, on vous accueillera et on échangera avec nos qualités et aussi nos défauts... On chantera ensemble". » Chanter « Adishatz » qui, en occitan, veut dire « au revoir » ou « à bientôt ». Ça, c’est à chacun de décider.

