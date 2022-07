Tour de France féminin: Marion Rousse, l'ambassadrice

Portrait

Voix féminine du cyclisme sur France Télévisions depuis 2017, Marion Rousse est aussi la directrice du Tour de France féminin qui s’élance de Paris dimanche 24 juillet pour sa première édition. Celle qui a commencé la compétition à l’âge de six ans, championne de France en 2012, est restée dans son élément.

Marion Rousse est blonde. Mais surtout, fan de vélo. Pour le rôle de la potiche, il faudra chercher ailleurs. L'ex-championne de France de cyclisme, 30 ans, consultante sur France Télévisions, qui commente le Tour de France depuis 2017, en pince toujours autant pour la Petite reine. « J’étais dans la poussette quand on allait voir mon père sur les courses de vélo les dimanches. Il était amateur et j’ai toujours baigné dans le cyclisme. Dans mon ADN, j’ai toujours eu le sport en moi », confie-t-elle avec bonne humeur. Trois de ses cousins ont été professionnels.

À l’âge de 3 ans, Marion Rousse fait le tour de la table en courant, passe au-dessus et en dessous des chaises et porte un sac à dos avec des livres à l’intérieur. Notre sujet fait « son sport », selon le souvenir de sa mère. Déjà le goût de l’effort.

« Ceux qui pensent que le cyclisme féminin n’est pas intéressant sont de mauvaise foi »

À l’âge de 6 ans, la gamine commence la compétition. La championne de France 2012 n’a jamais testé d’autres sports que le vélo. Elle se souvient avoir été la seule fille entourée de garçons. « J’ai toujours voulu prouver que même si j’étais une fille, j’avais ma place. Ça m’a suivie », s’amuse-t-elle, jambes croisées et regard malicieux.

Silhouette mannequin, la voilà désormais directrice du Tour de France féminin, organisé à partir de l’été 2022 par Amaury sport organisation qui gère aussi la Grande Boucle masculine. Si les femmes ont très longtemps été critiquées dans le milieu du cyclisme, aujourd’hui, les courses cyclistes féminines sont prises au sérieux et même la classique Paris-Roubaix à son pendant féminin. « L’Enfer du Nord » n’est plus le repère de garçons qui arrivent sur le vélodrome le visage parfois crotté par la boue, le corps fourbu et douloureux, les jambes tremblantes. Désormais, les deux sexes ont le droit d’exister à part entière dans le monde souvent « machiste » de la Petite reine.

À ceux qui critiquent la gent féminine sur un vélo, elle répond sans détours : « Qu’ils allument leur télé, qu’ils regardent les courses féminines et ils se rendront compte que toutes ont leur place sur un vélo. Ceux qui pensent que le cyclisme féminin n’est pas intéressant sont de mauvaise foi. » Celle qui ne se définit pas comme une militante demande que l’on « ouvre les yeux » et que l’on vive avec « son époque ». Il faut sauter dans le train de la modernité. Voilà qui devrait faire taire quelques bouches.

Le choix du parcours ? Marion Rousse ne s’est jamais posé la question de savoir si elle devait prendre l’autoroute, la nationale ou l’itinéraire bis. « Je n’ai jamais eu de plan de carrière dans ma vie. » Elle s’est juste posée sur le chemin de ses envies à la fin de sa carrière de cycliste, et s’est laissé guider par les propositions. Mais avec conviction, pour cette femme au passé de sportive de haut niveau qui lui a permis de bien se connaître, car son outil de travail a, selon elle, été très longtemps « le corps » et « l’esprit ». De toutes ces années de vélo, elle en a fait une force.

Pas de « passe-droits »

« Je ne voulais pas que l’on pense que je me suis retrouvée à la télévision parce qu’il fallait mettre une petite blonde aux commentaires pour féminiser l’antenne, prévient-elle. Je voulais que les gens se rendent compte que j’étais autant capable de parler de cyclisme que Laurent Jalabert [son collègue à France Télévisions, NDLR] ; que je connaissais le sujet et que je méritais cette place. Finalement, je me suis inquiétée pour rien, car les gens ont très vite compris que je savais de quoi je parlais. » Marion Rousse, qui voulait « continuer à vivre » de « sa passion », a toujours saisi la balle au bond. Mais pas n’importe comment. « Dans toutes les propositions que je reçois, j’accepte toujours quand je suis certaine d’être capable de le faire. Sinon, je dis non. » Marion Rousse ne change de braquet que si c’est nécessaire.

Fille du Nord, de famille modeste, Marion Rousse dit qu’elle a travaillé dur pour arriver là où elle est, sans avoir eu de « passe-droits ». Elle le mérite, et l’époque s'y prête également. Étonnamment, elle n’a pas l’impression d’avoir dépassé ses parents. Marion Rousse ne veut pas parler d’ascenseur social. « Oui, j’ai une vie différente, je ne sais pas si elle est mieux que la leur. Je vis des choses qu’ils ne vivront jamais, mais est-ce que je suis plus heureuse ? » Moment de silence. « Ma vie est différente, mais je ne me sens pas au-dessus des autres. Ce qui me rend heureuse, c’est de passer du temps avec ma famille. » Moments de partage, malgré une vie à 100 à l'heure où la notoriété n’est pas un but. Marion Rousse aime l’évasion tout en restant les pieds sur terre.

Il faut dire que les parents ont longtemps été effrayés par son caractère bien trempé, sa détermination et son choix de toujours vouloir se lancer des défis. « Ils sont protecteurs, inquiets. Ils sont assez peureux alors que moi, je fonce. Ils ne savent pas de qui je tiens [rires]. Mais ils sont fiers de moi. Et ils adorent quand je m’investis pour le Nord, plus que de me voir à la télé ». Marion Rousse sourit, écarquille les yeux. La sensation de vitesse lui a toujours plu.

Après avoir passé du temps sur le vélo, à la télévision, la voilà prête à faire connaître le cyclisme féminin sur une des courses qui devrait ouvrir un nouvel horizon aux coureuses. La petite fille du Nord est devenue l’ambassadrice d’un sport populaire.

