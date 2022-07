Cyclisme: le Danois Jonas Vingegaard, de dauphin à roi du Tour de France

Jonas Vingegaard, 25 ans, a remporté le Tour de France cycliste, ce 24 juillet à Paris. Le Danois de l’équipe Jumbo-Visma, qui avait fini deuxième de l’édition 2021, succède ainsi à Tadej Pogacar. Le Slovène, qui avait été également sacré en 2020, termine dauphin de cette Grande Boucle 2022. Le Belge Jasper Philipsen a gagné la 21e et dernière étape, sur les Champs-Élysées.

C’est un symbole. Le Tour de France cycliste, parti le 1er juillet dernier de Copenhague, a sacré pour la deuxième fois de son histoire un Danois. Ce 24 juillet 2022, Jonas Vingegaard est en effet devenu le deuxième coureur de son pays à remporter la Grande Boucle, après Bjarne Riis en 1996. Un sacre d’autant plus marquant pour le Danemark que Riis a avoué en 2007 s’être dopé durant une partie des années 1990.

La victoire de Vingegaard lors de cette édition n’est pas vraiment une surprise. Car cet excellent grimpeur avait fini deuxième en 2021, derrière Tadej Pogacar. Le Slovène, également sacré en 2020, a cette fois fini dans la peau du deuxième, derrière celui qui était précisément son dauphin l’an passé.

Deux victoires d’étape marquantes

Jonas Vingegaard a ainsi su briser le règne de Tadej Pogacar, porté notamment par son équipe, la Jumbo-Visma, implacable durant les trois semaines de compétition. La chute de son coéquipier vedette, le Slovène Primoz Roglic, lors de la 6e étape, a définitivement mis le Scandinave en première ligne.

Le Danois a par ailleurs assumé en remportant deux précieuses étapes en altitude, les 11e et 18e étapes. Deux victoires auxquels il faut ajouter ceux de son partenaire Wout van Aert, lors des 4e, 8e et 20 étapes. Le Belge, qui termine avec le maillot vert (coureur ayant marqué le plus de points) et qui aura porté le maillot jaune entre le 2 et le 6 juillet, aura été l’autre héros de ce Tour 2022, le plus rapide de l’histoire (42 kilomètres/heure en moyenne).

