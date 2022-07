Tour de France Femmes: huit jours en or pour les filles du peloton

Alors que l’épilogue de la 109e édition du Tour de France se fera le dimanche 24 juillet, la fête du vélo sera prolongée avec le départ du Tour de France féminin, nouvelle édition. Les 144 coureuses engagées au départ partiront le même jour de Paris pour un Tour divisé en huit étapes entre la capitale française et l'Alsace (24-31 juillet).

De notre envoyé spécial sur le Tour de France Femmes,

Adieu le Tour de France masculin et bonjour le Tour de France Femmes. Dimanche 24 juillet, elles sont 144 femmes à prendre le départ, pour huit étapes entre Paris et la Super Planche des Belles Filles dans les Vosges. Pour cette première édition organisée par Amaury sport organisation (ASO), 24 équipes de six participantes sont annoncées, dont cinq formations françaises (Arkea, Cofidis, FDJ/Nouvelle-Aquitaine, Saint-Michel Auber et Stade Rochelais).

Le parcours propose quatre étapes de plaine, deux étapes accidentées et deux étapes de montagne. Trois régions seront traversées : l’Île-de-France, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Au total, il faudra parcourir 1 033 kilomètres. Le Tour de France Femmes fait notamment suite au Tour de France féminin disputé entre 1984 et 1989. Il y a eu aussi deux autres épreuves indépendantes : La Grande Boucle féminine internationale, disputée entre 1992 et 2009, et la Route de France féminine, disputée entre 2006 et 2016.

Faire naître des vocations

« On n’a pas envie d’être un coup d’essai et de se dire dans trois ans, cela n’a pas marché, confie Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes. L’objectif est que dans cent ans, la course soit toujours présente. Cela a peut-être mis du temps à arriver, mais cela arrive au bon moment. Quand j’étais cycliste professionnelle, on me disait : "tu as fait le Tour de France ?" Je ne pouvais pas répondre, il n’existait pas. On a envie de faire naître des vocations pour les petites filles. »

Pour leur première journée, les coureuses s’élanceront au pied de la Tour Eiffel et leur épreuve sera similaire à celle qui clôture le jour même l’arrivée du Tour masculin, avec un parcours unique dans Paris et une arrivée sur les Champs-Élysées.

« Le cyclisme féminin a changé. À mon époque, c’était très différent, estime Marion Rousse. Je ne gagnais pas assez d’argent pour y persévérer. En trois, quatre ans, des progrès énormes ont été réalisés, mais le travail est encore long. » Le public pourra se rendre compte des progrès énormes du cyclisme féminin, qui est désormais assez homogène. Le temps où seules quelques filles étaient capables de faire la course est révolu.

« Ce moment, on l’attendait avec impatience »

« Le tour de France, c'est le plus grand événement cycliste au monde. Être au départ est un réel honneur. J’ai hâte d’y être pour faire briller les couleurs de l’équipe. Ce moment, on l’attendait avec impatience », se félicite Marie Le Net, de l’équipe FDJ-Suez-Futuroscope, qui aura certainement le loisir de prendre un bain de foule.

« On espère voir beaucoup de gens sur le bord des routes. Pour les filles, ce serait bien car elles n’ont pas l’habitude de voir du monde. Elles font autant d’efforts que les hommes et elles le méritent », avance Franck Renimel, directeur sportif de l’équipe Arkea. « C’est grandiose et on fera tout pour se distinguer. C’est très important pour le cyclisme féminin et ça va nous faire du bien d’être plus visible. S’il y a autant de monde que chez les garçons, cela va nous donner plus de force et de motivation », renchérit Pauline Allin, coureuse dans l’équipe Arkea.

Durant une semaine, les spectateurs auront aussi l’occasion de célébrer la nouvelle championne de France Audrey Cordon-Ragot. « J’ai des fourmis dans les jambes. J’ai envie de passer à l’action. C’est la plus belle course du monde qui est déclinée au féminin. On espère offrir un spectacle qui va intéresser du monde », sourit Audrey Cordon-Ragot.

