Tour de France Femmes: victoire d’étape et premier Maillot jaune pour Lorena Wiebes

Lorena Wiebes sur les Champs-Elysées, le 24 juillet 2022. AFP - JEFF PACHOUD

Texte par : Farid Achache

Le Tour de France Femmes 2022 s’est élancé ce dimanche 24 juillet de Paris pour une première étape dans les rues de la capitale française. Après 81 kilomètres de course et aucune échappée dangereuse, même si la Française Gladys Verhulst a tenu tête au peloton dans les derniers kilomètres, les coureuses sont arrivées au sprint sur les Champs-Élysées. La Néerlandaise Lorena Wiebes a été la plus rapide du jour pour signer sa 16e victoire de la saison. Elle a devancé Marianne Vos et Lotte Kopecky. « Mon équipe m’a beaucoup aidé et je suis heureuse. Le sprint a été long et chaotique », a commenté Lorena Wiebes après l’arrivée. À noter que la Belge Alana Castrique a été contrainte à l’abandon après une lourde chute.