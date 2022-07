Tour de France Femmes: Sandra Lévénez, doyenne et jeune à la fois

Portrait

Sandra Lévénez est la doyenne du Tour de France Femmes 2022. À 43 ans, cette ancienne championne du monde de duatlhon veut prouver que son âge n’est pas un problème pour savourer pleinement cette première édition organisée par Amaury Sport Organisation (ASO).

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial sur le Tour de France Femmes,

Y a-t-il un âge pour vivre ses rêves ? Visiblement non pour Sandra Lévénez, la doyenne du Tour de France féminin. « Je veux profiter de ces moments, de ce privilège d’être là », se félicite l’ancienne championne du monde de duathlon (course à pied et vélo, ndlr).

À 43 ans, la Bretonne, née dans une région où le cyclisme est une véritable religion, a dédié sa vie au sport. Celle qui a longtemps pratiqué le cross-country (course à pied en nature, ndlr) a aussi fait partie de l'équipe de France de triathlon. En 2019, elle avait remporté pour la seconde fois le titre de championne du monde de duathlon courte distance lors des Mondiaux à Pontevedra en Espagne.

« Mon âge n’a pas d’importance, ce qui me guide, c’est la recherche de performance »

Depuis 2020, cette professeure d’éducation physique se consacre uniquement au cyclisme. « Plus rien n’est laissé au hasard, on est vraiment dans un sport de haut niveau et ce Tour de France Femmes est une reconnaissance pour nous », expose la coureuse de la formation Cofidis. Sandra Lévénez, « passionnée » et « perfectionniste » a coché la dernière étape dimanche 31 juillet, avec une arrivée à la Super Planche des Belles Filles. Typée grimpeuse (1m57, 44kg), elle aura à cœur de se porter à l’avant de la course. Et ce n’est pas son âge qui va freiner ses ardeurs. « Mon âge n’a pas d’importance, ce qui me guide, c’est la recherche de performance », expose-t-elle sans détour.

D’ailleurs, lorsque l'on évoque le cycliste espagnol Alejandro Valverde, 42 ans, au palmarès encyclopédique, la coureuse acquiesce sans toutefois vouloir se comparer à un aussi grand champion. Moment d’humilité. On pourrait ajouter que ses 43 années restent un vecteur d’expérience et qu’elle en fait un atout. « J’ai débuté le vélo relativement tard et je suis sur une phase plutôt ascendante, estime Sandra Lévénez. J’ai eu la chance de tomber sur une période où le cyclisme féminin est en expansion et il faut que j’en profite. Le reste c’est de la littérature pour répondre poliment (sourire). Si je réfléchissais à mon âge sur le vélo, ce ne serait pas bon. Cela me donnerait des excuses à chaque fois que je ne suis pas bien ! De toute façon, le vélo est un sport à maturité tardive ». Sandra Lévénez a réellement la trempe d’une championne.

« Elle prouve aux jeunes qu’il ne faut pas lâcher l’affaire »

Et ce n’est pas son directeur sportif qui va la contredire. « Elle prouve aux jeunes qu’il ne faut pas lâcher l’affaire, souligne Gaël Le Bellec. Elle a de la sérénité et surtout elle est très endurante. Son âge n’est pas un problème ». À 39 ans, la néerlandaise Annemiek van Vleuten vient de remporter le Tour d’Italie féminin. À 35 ans, sa compatriote Marianne Vos, meilleure coureuse cycliste de tous les temps, est là pour remporter ce Tour de France Femmes.

Alors, Sandra Lévénez n’a pas de complexe à faire, juste prendre du plaisir et prouver que les rêves sont plus forts. L’essentiel est qu’elle peut encore « rivaliser avec la concurrence ». Elle avale les kilomètres avec la gourmandise d’une junior.

Sur les routes du Tour de France féminin, Sandra Lévénez sera au service de ses leaders mais pourrait aussi jouer sa carte personnelle pour une première victoire chez les professionnelles. Une récompense amplement méritée.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne