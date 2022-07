Foot: la France éliminée, Angleterre-Allemagne en finale de l’Euro féminin

La finale du Championnat d’Europe des nations féminin de football (Euro 2022) opposera les équipes d’Angleterre et d’Allemagne le 31 juillet à Londres. Les Allemandes ont éliminé les Françaises 2-1 en demi-finale de cet Euro 2022, ce 27 juillet à Milton Keynes.

« Le football est un jeu qui se joue à onze contre onze et à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne. » Cette légendaire boutade, lancée par l’ancien attaquant de l’équipe d’Angleterre Gary Lineker, un soir de défaite face à la RFA au Mondial 1990, semble aussi bien fonctionner pour l’équipe nationale masculine que pour son homologue féminine.

Les Françaises, qui espéraient faire chuter les redoutables Allemandes – deux fois championnes du monde et huit fois championnes d’Europe –, l’ont encore appris à leurs dépens, ce 27 juillet à Milton Keynes, en demi-finale de l’Euro 2022.

Le doublé d’Alexandra Popp

A la 22e minute, un coup franc vicieux de l’attaquante Alexandra Popp passe à travers le mur français, et force Pauline Peyraud-Magnin à dévier le ballon en corner. A la 40e, la capitaine allemande ne laisse en revanche aucune chance à la gardienne des Bleues. Elle reprend de l’extérieur du pied droit un centre bien travaillé : 1-0.

Les Françaises font toutefois preuve de caractère à l’image de Kadidiatou Diani. Quelques minutes, plus tard, l’attaquante s’extirpe du marquage de trois joueuses pour envoyer une lourde frappe sur le montant droit adverse. Le ballon rebondit sur le dos de la gardienne Merle Frohms et franchit la ligne : 1-1, 45e. L’Allemagne vient d’encaisser son premier but durant cette édition.

Le deuxième n’est pas loin, en seconde période. A la 63e minute, la latérale Selma Bacha expédie en effet un tir puissant, dévié de justesse par le front de la défenseure Kathrin Hendrich. Dans les secondes qui suivent, c’est une tête piquée de la défenseure Wendie Renard qui sème la panique dans l’arrière-garde de la Nationalelf (64e). Frohms doit encore intervenir sur une frappe croisée de Diani (67e).

Mais c’est bien Alexandra Popp qui est une nouvelle fois décisive : à la 76e minute, la numéro 11 place un coup de tête qui envoie sa sélection en finale de l’Euro 2022, face à l’Angleterre (31 juillet à Londres). Les Bleues, elles, devront encore attendre avant de franchir le cap des demi-finales dans un grand tournoi.

