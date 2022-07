Frances Janse van Rensburg, une Sud-Africaine sur les routes du Tour de France Femmes

Des deux Sud-Africaines qui sont engagées sur le Tour de France Femmes, la jeune Frances Janse van Rensburg découvre le haut niveau. Passée professionnelle cette saison, elle est arrivée en Europe en 2021 au Centre mondial du cyclisme en Suisse.

De notre envoyé spécial sur le Tour de France Femmes,

Assise tranquillement dans la voiture de son directeur sportif, la Sud-Africaine Frances Janse van Rensburg savoure le spectacle autour d’elle. À une heure du départ de la troisième étape qui emmène les coureuses vers Épernay le 26 juillet, des dizaines de spectateurs sont venus les saluer, admirer le matériel vélo, profiter de ce prolongement de l’esprit Tour de France, cette fois avec les filles.

Incrédule à l'idée de faire le Tour de France féminin

Loin de sa ville natale près de Durban, Frances Janse van Rensburg écarquille les yeux, lève le nez en l'air, et se demande même ce qu’elle fait là. « Si on m’avait dit que je ferais un jour le Tour de France, je l’aurais pris comme une blague », s’amuse-t-elle.

La jeune fille, 21 ans, est arrivée sur le Vieux continent pour passer plusieurs mois au Centre mondial du cyclisme à Aigles, en Suisse. Après quelques courses en France, elle est repérée par l’équipe Stade Rochelais Charente-Maritime et signe son premier contrat professionnel. « C’est comme un grand rêve, je ne suis en Europe que depuis une année et déjà sur une course majeure. Ma famille disait toujours : "un jour tu feras le Tour de France" et moi je disais : "non ce n’est pas possible" ». Pour le moment, elle est passée entre les gouttes des nombreuses chutes qui ont mis à terre plusieurs filles et laissé sur le carreau l'Italienne Marta Cavalli, considérée comme l'une des grandes favorites de ce tour.

Vélo et hommage à son père disparu

Après avoir dû faire face au décès de son père, sa famille lui achète un premier vélo lors de l'un des anniversaires posthumes du papa. « Mon père était fan de cyclisme, c’était une façon de lui rendre hommage. Il suivait toutes les courses. Il voulait que je fasse de la compétition. Souvent, je pense à lui lorsque je suis sur mon vélo », explique-t-elle avec pudeur. Frances Janse van Rensburg débute avec le VTT en 2015 et se tourne vers la route en 2018. Désormais, elle traverse le Tour de France féminin avec le maillot de championne d’Afrique du Sud sur les épaules.

Avec plusieurs titres à son palmarès sur le continent africain, notamment celui de championne d’Afrique sur route espoirs au Caire en 2021, Frances Janse van Rensburg continue d’apprendre.

« Tous mes amis et ma famille me suivent durant cette course. Je les appelle souvent et j’espère faire du mieux possible pour les rendre fiers », avance l’ainée des quatre filles Janse van Rensburg. En attendant, elle savoure à fond cette semaine un peu folle et inédite pour le cyclisme féminin. « À chaque arrivée, avec le public qui crie, j’ai la chair de poule », avoue Frances Janse van Rensburg.

