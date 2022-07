Hakeem Olajuwon: «Le futur de la NBA est en partie en Afrique»

Entretien

Légende du basket-ball avec ses 18 saisons en NBA et ses deux titres dans le meilleur championnat du monde, le Nigérian naturalisé américain Hakeem Olajuwon reste un fervent observateur et acteur de son sport. Retraité des terrains depuis 2002, le longiligne pivot analyse toujours de près la ligue et les nouvelles dynamiques de sa discipline, spécialement lorsque les nouveaux acteurs viennent d’Afrique.

RFI : Hakeem Olajuwon, à votre époque (1984-2002), il y avait deux pivots africains dominant en NBA, le Congolais Dikembe Mutombo et vous-même. Comment perceviez-vous en ce temps-là le fait que vous étiez parmi les seuls représentants d’Afrique dans la meilleure ligue de basket au monde ?

Hakeem Olajuwon : C’était assez étrange au début pour moi pour être honnête avec vous, car quand je suis arrivé aux États-Unis pour évoluer à l’université de Houston, j’ai croisé beaucoup de jeunes africains qui voulaient percer dans le basket-ball. Mais le nombre d’élus pour la NBA était, et est encore, très, très limité. Quand j’ai démarré avec les Houston Rockets, j’ai aussi vite senti que les gens au Nigéria me suivaient de très près, et attendaient que je fasse des miracles en deux temps, trois mouvements. J’ai ressenti de la pression, mais ça m’a aidé à continuer à avancer et à me lever chaque jour pour faire une belle carrière dans la ligue. À l’époque, la NBA n’avait que très peu de joueurs étrangers, et la chance qui m’était donné était un véritable cadeau du ciel, donc je me devais de tout donner pour y arriver. Je devais réussir, je n’avais pas d’autre choix ni d'autre option sur la table.

Vous êtes très proche de Mutombo, qui était aussi un adversaire très coriace pour vous. Pour les joueurs africains de la ligue aujourd’hui, vous et Dikembe Mutombo êtes vu comme des pionniers, et lorsqu’ils vous rencontrent, on sent un énorme respect et une admiration extrêmement forte…

Dikembe était très physique, avec ses longs bras et sa rage de vaincre, c’était un vrai lion qui se battait sur chaque ballon ! Il me laissait plusieurs hématomes sur le corps après chaque match, avec ses coudes très « actif » si je puis dire (rires). On est de grands amis depuis nos débuts à l’université, et on a ouvert la voie à tous les joueurs Africains qui sont arrivés dans la ligue depuis notre époque. C’est un honneur pour moi de voir que les joueurs africains nous demandent des conseils, et il y a un grand respect entre nous, une relation quasiment de père et fils avec certains car nous sommes des anciens, proche de l’âge de leur propres parents (rires). Je suis toujours admiratif de voir qu’ils savent tout sur mon jeu, sur le genre de joueur que j’étais, et ils me demandent très souvent des conseils, que je donne avec grand plaisir.

Aujourd’hui, le nombre de joueurs africains dans la ligue est en constante augmentation, avec des têtes de gondole, qui sont devenues des stars de la ligue, comme les Camerounais Joël Embiid et Pascal Siakam par exemple…

Vous savez, ce qui se passe depuis des années avec l’arrivée massive de joueurs africains en NBA, ça me rend vraiment, vraiment très heureux. J’attendais cela depuis vraiment assez longtemps, et de voir tous les ans de nouveaux gars arriver, mais aussi devenir les joueurs les plus importants de certaines équipes, c’est signe que les choses avancent. À la différence de mon époque, où les recruteurs ne se concentraient que sur les joueurs intérieurs et ne regardaient pas les Africains qui pouvaient jouer meneur, arrière ou ailier, les scouts et les directeurs sportifs dorénavant observent absolument tout. Résultat, on a des gars comme Hamidou Diallo (Guinée, Arrière, Detroit Pistons), Josh Okogie (Arrière, Phoenix Suns, Nigéria), et Pascal Siakam (Ailier, Toronto Raptors, Cameroun), qui sont importants dans leur équipe respective. En Afrique, il y a du talent partout. Il suffit juste de leur donner une opportunité.

Que peut-on attendre pour les années à venir selon vous ?

Je pense que le nombre de joueurs africains dans la ligue va encore augmenter, année après année. La NBA investit beaucoup sur le continent, entre la Basketball Africa League et les Académies, mais aussi avec les stars Africaines qui inspirent les jeunes sur le continent et leur montrent que tout est possible. Je suis vraiment enthousiaste quant à la suite, à l’avenir pour le basket africain, car il y a du talent partout. Le futur de la NBA est en partie en Afrique. J’en suis certain. Dans dix ans, il y aura plus de cinquante joueurs africains dans la ligue, j’en suis convaincu. À mon époque, le nombre de joueurs étrangers était assez faible, alors qu’aujourd’hui, la ligue doit compter près d'un tiers de joueurs qui sont nés hors des États-Unis. C’est ce genre d’évolution, d’internationalisation du basket, qui me plait beaucoup.

Joël Embiid n’est pas passé loin de remporter le titre de MVP de la saison, et on voit quelques ressemblances entre lui et votre jeu…

Joël, il a le « package » complet, c’est un excellent joueur, un pivot d’exception. Je me régale lorsque je le vois jouer, c’est toujours un plaisir. Il a un sens du jeu formidable, il sait tout faire, et dribbler, shooter de près ou à trois points pour un gars de cette taille et envergure, je peux vous dire que c’est hyper compliqué. Mais il défie les lois de la physique et a une palette ultra large, et je ne suis pas surpris de le voir chaque année dans la discussion pour le titre de MVP. Il va l’avoir à un moment donné, j’en suis certain. Nikola Jokic l’a eu deux fois de suite, Giannis l’a aussi eu deux fois de suite, et je suis sûr que Joël l’aura aussi deux fois au moins.

