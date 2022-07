Tour de France Femmes: la Suissesse Reusser remporte la 4e étape, Vos toujours en jaune

La Suissesse Marlen Reusser a remporté en solitaire la quatrième étape du Tour de France Femmes mercredi 27 juillet à Bar-sur-Aube où la Néerlandaise Marianne Vos a conservé sans inquiétude son Maillot jaune. Marlen Reusser, spécialiste du contre-la-montre, vice-championne olympique à Tokyo, a profité d'un moment de flottement à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée pour partir seule en tête. La Française Evita Muzic a pris la deuxième place en réglant le sprint parmi trois poursuivantes. Les chemins de vigne de champagne ont fait pschitt chez les favorites. Les 12,9 kilomètres de sentiers crayeux semés sur le parcours de cette quatrième étape entre Troyes et Bar-sur-Aube n'ont pas donné lieu à de grands mouvements. « Quand Reusser a attaqué, elle était très forte et nous savions que nous ne pouvions pas courir après tout », a reconnu Marianne Vos. Le jour le plus long attend jeudi les coureuses avec 175,6 km à parcourir entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges pour quatre heures et demi d'effort.