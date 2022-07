Tour de France Femmes: Lorena Wiebes remporte au sprint la 5e étape, Marianne Vos toujours en jaune

La sprinteuse néerlandaise Lorena Wiebes a réglé au sprint la 5e étape du Tour de France Femmes jeudi 28 à Saint-Dié-des-Vosges, sa deuxième victoire après son succès inaugural à Paris dimanche dernier. Après 175,6 kilomètres de course, la finisseuse n'a laissé aucune chance à la championne du monde italienne Elisa Balsamo (2e) et la Néerlandaise Marianne Vos (3e), qui conserve son maillot jaune. « C’était pour moi la distance la plus longue en course. Mon équipe m’a beaucoup aidé », a commenté Lorena Wiebes. Wiebes affole les compteurs avec ce 17e succès cette saison, le 53e de sa courte carrière (23 ans). Vendredi, le peloton repart de la sous-préfecture des Vosges pour rejoindre Rosheim après 129 kilomètres d'un parcours pour puncheuse, dernière fenêtre avant le week-end vosgien qui s'annonce redoutable.