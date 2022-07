Tour de France Femmes: un peloton à plusieurs vitesses

Reportage

Actuelle Maillot jaune, Marianne Vos a été très influente dans le combat qui consistait à relancer un Tour de France féminin, après 33 ans d’absence. Mais tout ne se fera pas en un jour pour obtenir un peloton homogène.

De notre envoyé spécial sur le Tour de France Femmes,

Loin des projecteurs, se joue un autre Tour de France Femmes. Celui d’équipes qui ne rêvent ni du Maillot jaune, ni d’une victoire d’étape. Mais juste tenter de relier les arrivées du mieux possible. Si la FDJ-Suez Futuroscope affiche un budget de 3 millions d’euros, l’équipe du Stade Rochelais Charente-Maritime fonctionne avec pratiquement dix fois moins (380 000 euros). Et la différence est flagrante quand on aborde la course.

Faire avec les moyens du bord

« Le Tour de France a pris avec sérieux ce projet, merci à eux, témoigne Sebastián Unzué, le manager de la formation espagnole Movistar, qui compte dans ses rangs une star du cyclisme féminin, Annemiek van Vleuten, récente lauréate du Tour d’Italie. Oui, il y a une grande différence entre les grosses équipes et les formations de niveau inférieures. Mais c’est bien pour elles de participer. C’est en étant ici qu’elles vont s’améliorer. Il faut être optimiste et positif, les différences de niveau que l’on constate aujourd’hui vont finir par s’effacer dans les prochaines années ».

À Épernay, mardi 26 juillet, deux coureuses du Stade Rochelais Charente-Maritime, la Sud-Africaine Frances Janse van Rensburg et la Française Noémie Abgrall, sont arrivées hors délais. Sur les six concurrentes engagées, il n’en restait plus que deux au départ de la cinquième étape le 28 juillet à Bar-le-Duc.

Lors de la première étape qui arrivait sur les Champs-Élysées, la Suissesse Petra Stiasny (Roland Cogeas Edelweiss Squad), n’était pas non plus arrivée dans les temps après avoir été prise dans une chute. Son Tour de France féminin s’était achevé après seulement 80 kilomètres de course.

10% des licenciés à la Fédération Française de Cyclisme sont des femmes

« Toutes les équipes cherchent des filles et il n’y en pas tant que cela, concède à RFI un connaisseur du cyclisme féminin. On ne peut pas se retrouver propulser sur une course d’un tel niveau sans grande expérience avec des filles talentueuses comme Marianne Vos, sans qu’il y ait des dégâts ».

Il faut dire qu’il a fallu attendre 2019 pour que l’Union Cycliste Internationale (UCI) mette en place comme chez les hommes une division World Tour de 14 écuries avec des pré-requis stricts : salaires minimums, congés maternité, etc. Son prochain chantier sera de structurer le second échelon, le Continental, à l’horizon 2025. « Aujourd’hui, les filles sont dans de très bonnes conditions par rapport à ce que nous avons connu. Moi, au milieu des années 80, mon sponsor, c’était mon mari », témoigne Jeannie Longo dans les colonnes du Parisien. Rome ne s’est pas fait en un jour.

En France, seulement 10% des licenciés à la Fédération Française de Cyclisme (FFC) sont des femmes. Si l’équipe féminine de Saint Michel-Auber 93 en banlieue parisienne a été créée en 2012, elle n'a accédé au statut professionnel qu'au début de la saison 2022 en deuxième division (Continental). Pas facile de défier les grosses écuries du World Tour, dans laquelle l'intégralité des coureuses ne vivent que du vélo. Toutes les filles de l’équipe francilienne n’ont pas la possibilité de consacrer 100% de leur temps à leur sport. À l’image de Barbara Fonseca, professeure de sport quand elle n'est pas sur un vélo.

« Notre sport a besoin de temps »

Pourtant, selon Jean-Michel Monin, ancien coureur cycliste et responsable sportif au sein du service compétition de Amaury Sport Organisation (ASO), le niveau du cyclisme féminin a sensiblement augmenté. « Entre Liège-Bastogne-Liège de 2001 et celui de 2021, la moyenne de course n’est plus la même. C’est vrai, le cyclisme professionnel féminin est en plein essor, et effectivement, il y a des disparités entre les équipes. Mais tout le monde a le droit de courir ensemble. Il faut laisser les petites équipes grandir. Tout le monde à sa place dans ce Tour de France féminin », insiste Jean-Michel Monin.

Après la quatrième étape entre Troyes et Bar-sur-Aube, la Française Juliette Labous (Team DSM) parlait d’un niveau aussi homogène que sur le Tour d’Italie. « C’est vrai, dans le final, il y a une quinzaine de filles qui se détachent. Mais le reste n’est pas si loin », relativise-t-elle.

« Notre sport a besoin de temps », explique Stephen Delcourt, manager de l'équipe cycliste FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Lui avait plaidé pour moins d’équipes sur ce Tour féminin, mais avec huit coureuses dans chaque.

« Certaines se contentent de suivre et souhaitent aller au bout »

Pour la championne de France Audrey Cordon-Ragot, « Il faut travailler la structure au niveau amateur » et « permettre aux divisions nationales de courir plus pour que les filles fassent leurs grades, et c’est ce vivier-là qui passera ensuite le niveau supérieur ».

Et un Tour de France Femmes de trois semaines ? « Il faut rester objectives sur ce qu’on est aujourd’hui, c’est-à-dire de petites équipes qui peuvent préparer un Giro ou un Tour de France de dix jours, mais trois semaines, ce serait physiquement ingérable. Le niveau actuel n’est pas assez homogène pour cela. Les hommes sont plus nombreux dans leurs équipes », concède Audrey Cordon-Ragot dans un entretien donné à Eurosport.fr.

« Certaines se contentent de suivre et souhaitent aller au bout. Oui, il y a une cinquantaine de filles qui subissent la course. Elles n’envisagent même pas de prendre une échappée. Le niveau du cyclisme féminin s’est amélioré, mais l’écart de niveau entre les meilleures et les moins fortes a aussi augmenté », conclut Gaël Le Bellec, directeur sportif de la formation Cofidis.

