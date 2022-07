Football: le Bayern, avec Sadio Mané buteur, domine Leipzig en Supercoupe d'Allemagne

Le Sénégalais Sadio Mané, buteur face à Leipzig en Supercoupe d'Allemagne. Le 30 juillet 2022. REUTERS - MATTHIAS RIETSCHEL

Le Bayern Munich, avec Sadio Mané buteur pour son premier match officiel, s'est imposé 5 à 3 (mi-temps: 3-0) contre Leipzig sur la pelouse de la Red Bull Arena, et a remporté sa 10e Supercoupe d'Allemagne, samedi soir. Les joueurs de Julian Nagelsmann ont pris les commandes de la rencontre en première mi-temps par des réalisations de Jamal Musiala (15e), Sadio Mané (31e) et Benjamin Pavard (45e). Marcel Halstenberg (59e) a réduit le score pour Leipzig avant que Serge Gnabry ne redonne trois buts d'avance à Munich (66e). Christophe Nkunku (77e sur pénalty) et Dani Olmo (89e) ont relancé les hôtes, mais Leroy Sané (90+8) a mis fin aux espoirs de Leipzig.