Tour de France Femmes: Annemiek van Vleuten gagne la 7e étape et prend le maillot jaune

Texte par : RFI Suivre

La grande favorite du Tour de France Femmes, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, a assommé la 7e étape arrivant samedi dans la station vosgienne du Markstein et endosse le maillot jaune à la veille de l'arrivée. Sa compatriote Demi Vollering, seule capable de rivaliser, un temps seulement, avec van Vleuten, a concédé plus de trois minutes et occupe la deuxième place du classement général.