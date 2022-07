Tour de France Femmes: Juliette Labous, meilleure chance tricolore au classement général

Portrait

Samedi 30 juillet, le peloton du Tour de France Femmes attaque un week-end montagneux pour les deux dernières étapes de l’édition 2022. La Française Juliette Labous, leader de l’équipe DSM, actuellement 7e au classement général, compte bien se rapprocher du podium à cette occasion. Notamment avec l’étape de la Super Planche des Belles Filles dimanche 31 juillet.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial sur le Tour de France Femmes,

Dimanche, pour la dernière étape du Tour de France féminin, Juliette Labous jouera à domicile. La Super Planche des Belles Filles, elle connaît. La native de Franche-Comté, restée dans la région, a eu l’occasion de reconnaître cette exigeante montée à plusieurs occasions.

Toujours bien placée au classement général, Juliette Labous, fille méticuleuse et douée, compte bien jouer les premiers rôles pour le bouquet final.

Une touche à tout

La championne de France du contre-la-montre en 2020 a un vélo dans la tête depuis son plus jeune âge. Elle monte sur un BMX à six ans, pratique le VTT un peu plus tard et finit par choisir la route à l’adolescence. Passée professionnelle très tôt, Juliette Labous a déjà marqué les esprits malgré ses 23 ans. Cette saison, elle s’est imposée sur le Tour de Burgos et s’est adjugée une étape du Tour d’Italie (9e place au général).

À 18 ans, Juliette Labous avait opté pour l'écurie allemande de la Team DSM (Sunweb à l'époque). Elle avait été approchée lors des championnats du monde à Richmond en 2015, aux États-Unis.

Juliette Labous appartient à cette génération de coureuses arrivées au bon moment, celui de la professionnalisation du cyclisme féminin. Elle avait signé sa première victoire professionnelle sur le Tour féminin de République tchèque, le 8 juillet 2017.

Le statut de leader

Sur le Tour de France Femmes, elle a carrément le statut de leader sur les épaules et une certaine notoriété. Vendredi à Saint-Dié-des-Vosges, un couple de brésiliens en vacances dans la région est venu la saluer ! « Bien sûr que l’on connaît Juliette, on regarde les courses féminines depuis São Paulo et on adore sa personnalité. Elle a beaucoup de talent, c’est une bonne grimpeuse », racontent-ils. De quoi surprendre cette jeune femme un peu timide, mais déterminée.

« Tout se passe bien pour le moment, je me sens bien, et j’espère entrer dans le top 5 ce week-end », avoue Juliette Labous qui ne s’attendait pas à voir autant de monde sur le bord des routes. « Ça fait plaisir », se félicite celle qui a étudié le génie-mécanique.

Un métier et une passion

« J’espère que le cyclisme féminin va continuer à progresser. Je suis jeune et je veux en profiter. Pour moi, le vélo c’est mon métier mais c’est aussi une passion », avance Juliette Labous, meilleure jeune du Giro 2019, qui s’était aussi essayée au cyclo-cross. Ses années de BMX, VTT et cyclo-cross lui donnent un bagage technique et physique qui fait la différence aujourd'hui sur la route.

Si le cyclisme féminin reste dominé par les Néerlandaises et les Italiennes, Juliette Labous entre désormais dans le jeu. Elle conseille aux petites filles de monter sur un vélo, de s’amuser et de voir venir. Comme elle en quelque sorte.

► À lire aussi: Un peloton à plusieurs vitesses

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne