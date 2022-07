Euro féminin 2022: le sacre historique des Anglaises face à l'Allemagne

Résumé

L’équipe d’Angleterre de football féminin a remporté l’Euro après sa victoire (2-1) face à l’Allemagne dimanche 31 juillet. Devant leur public à Wembley, les Britanniques ont dû passer par la prolongation pour décrocher la première victoire d’une équipe anglaise dans un tournoi depuis 1966.

« God save the Queens ! » Cinquante-six ans que le Royaume-Uni attendait ça et ce sont les filles qui l’ont fait. Les Anglaises ont enfin brisé la malédiction des équipes nationales de football qui n’avaient gagné aucun titre depuis 1966 et la victoire en Coupe du monde des « Three Lions ». Et comme un symbole, c’est face à l’Allemagne, éternelle bête noire, que les filles de Sarina Wiegman ont rendu la fierté au pays qui a inventé le football.

On annonçait cette finale indécise, elle le fut pendant au moins une bonne heure. Pourtant, les 22 actrices n’ont pas essayé d’observer un round d’observation en début de rencontre. De l’intensité, du jeu et beaucoup d’intentions offensives ont rythmé la première mi-temps. À ce jeu, le pays organisateur a été plus tranchant face à l’Allemagne qui digérait certainement le forfait à la dernière minute de sa meilleure buteuse (6 réalisations) et capitaine Alexandra Popp. La bourreau des Bleues (doublé) en demi-finale, blessée à l'échauffement, est remplacée par Lea Schüller à quelques minutes du coup d’envoi.

Sublime lob de Toone

Devant leur public, les « Lionesses » se montrent plus entreprenantes avec des meilleures occasions par White (3e), Stanway (18e) et Bronze (20e). Mais il a fallu attendre l’heure de jeu, dans un moment fort pour l’Allemagne, pour voir l’Angleterre débloquer le match grâce à l’ouverture du score d’Ella Toone (62e). L’attaquante de Manchester United, entrée à la 56e minute, et bien lancée par Walsh, lobe magnifiquement Frohms pour donner l’avantage aux siennes.

Mais l’Allemagne n’est jamais vaincue, et les filles de Martina Voss-Tecklenburg, quatre fois vainqueure de l’Euro comme joueuse, vont trouver les ressources pour égaliser grâce à Lina Magull (71e). À 10 minutes de la fin, tout reste à faire.

Cinquième pays vainqueur de l'Euro

La rencontre se durcit. En attestent les 7 cartons jaunes sortis par l’arbitre. La différence va se jouer à la prolongation. Les Britanniques forcent leur destin par la remplaçante Chloé Kelly qui donne un avantage qui va se révéler définitif à la 111e. L’attaquante de Manchester City profite ainsi d’un petit cafouillage dans la surface allemande après un corner pour pousser la balle au fond des filets et faire exploser Wembley.

Les Anglaises vont résister durant les dix dernières minutes face à des Allemandes émoussées pour devenir le cinquième pays vainqueur de l’Euro après l’Allemagne, la Suède, la Norvège et les Pays-Bas.

La déception des Allemandes battues en finale de l'Euro 2022 par l'Angleterre. REUTERS - JOHN SIBLEY

