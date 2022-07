Natation: record du monde du 4x200 m pour les Australiennes

Les Australiennes ont amélioré le record du monde du 4x200 m nage libre lors des Jeux du Commonwealth, dimanche à Birmingham, où le Sud-Africain Chad Le Clos est rentré dans l'histoire de ce rendez-vous quadriennal avec sa 18e médaille. Madison Wilson, Kiah Melverton, Mollie O'Callaghan et Ariarne Titmus, double championne olympique à Tokyo sur 200 et 400 m nage libre, ont remporté le titre avec un chrono de 7 min 39 sec 29. Elles ont ainsi effacé le précédent record du monde établi par la Chine en 7 min 40 sec 33 lors des derniers Jeux olympiques de Tokyo. Derrière l'Australie, le Canada a pris la médaille d'argent et l'Angleterre le bronze.