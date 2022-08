Ligue 1: Neymar, Messi et le PSG version Galtier commencent très fort

Une semaine après sa victoire dans le Trophée des champions contre Nantes, le Paris Saint-Germain a livré une démonstration lors de la 1ère journée du championnat de France à Clermont, samedi 6 août (5-0). Le PSG, avec son nouvel entraîneur Christophe Galtier, un Neymar en forme et un Lionel Messi très inspiré, lance idéalement cette saison 2022-2023.

Le PSG new look soigne ses débuts. Après une saison 2021-2022 pénible, ponctuée certes d'un nouveau titre en Ligue 1 mais aussi d'une élimination piteuse en Ligue des champions et d'un désamour de nombreux supporters déçus du jeu pratiqué, l'état-major du club a procédé à des changements en profondeur. Exit l'entraîneur Mauricio Pochettino et le directeur sportif Leonardo. Le premier a été remplacé par Christophe Galtier, tandis que Luis Campos est arrivé pour occuper le poste de conseiller sportif. La politique de recrutement « bling bling » a aussi pris fin, laissant place à une stratégie se voulant plus sensée.

Ce n'est pas après deux matches seulement que l'on tirera des conclusions définitives sur le bien-fondé et l'efficacité des travaux entrepris. Toutefois, le champion de France laisse apparaître un visage clairement plus lumineux après quelques semaines de cette nouvelle recette. Le 31 juillet, lors du Trophée des champions à Tel-Aviv, Paris avait croqué Nantes (4-0). Ce samedi 6 août, dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1, le club de la capitale a été encore plus brillant sur le terrain de Clermont, avec cette victoire écrasante 5-0.

Neymar étincelant

Avec la recrue Vitinha dans le onze au coup d'envoi (Hugo Ékitiké était sur le banc, Renato Sanches absent du groupe), Pablo Sarabia en attaque pour remplacé Kylian Mbappé (blessé) et une équipe en 3-4-3 avec notamment Sergio Ramos en défense, le PSG n'a pas tardé à prendre la main au stade Gabriel-Montpied. Trouvé par Sarabia et Lionel Messi dans la surface, Neymar a ouvert le score d'un tir rapide (9e).

Le Brésilien a ensuite mis sur orbite le Marocain Achraf Hakimi, lancé dans la profondeur et auteur du but du 2-0 d'un tir puissant en pleine lucarne (26e). Et Neymar, encore lui, a botté plus tard un coup franc pour la tête victorieuse de son compatriote et capitaine Marquinhos (38e). À la pause, la messe était déjà dite.

Mais le clou du spectacle était prévu pour les dix dernières minutes. Jamais inquiété, à son aise, le PSG a géré pendant un long moment avant de porter l'estocade finale. C'est d'abord Neymar qui s'est illustré en donnant sa troisième passe décisive du soir pour Leo Messi, en position idéale pour réceptionner l'offrande et marquer aisément. Et surtout, il y a eu cette action magnifique et 100% argentine à la 86e minute.

Et Messi signa le chef-d'œuvre du soir

Leandro Paredes, entré en jeu après la pause, a envoyé un ballon dans la surface par-dessus la défense clermontoise. Messi a alors fait étalage de tout son talent trop peu vu la saison dernière : dos à la cage, il a contrôlé le ballon de la poitrine avant d'exécuter un retourné acrobatique splendide. Son ballon lobé n'a laissé aucune chance à Mory Diaw, le gardien du Clermont Foot.

Evénement rare : alors que le match se déroulait à l'extérieur, dans le Puy-de-Dôme, les supporters clermontois ont applaudi le génie argentin et même scandé son nom. C'est dire l'esthétique de ce but, déjà très commenté sur les réseaux sociaux et peut-être annonciateur de belles choses à venir de la part de la « Pulga ».

Un but et trois passes décisives pour Neymar, un doublé dont un but magistral pour Lionel Messi, les premiers pas de Vitinha et de Hugo Ekitiké (entré en jeu à la 78e), aucun but encaissé pour Gianluigi Donnarumma... C'est ce qui s'appelle une première journée réussie en Ligue 1. Il ne tient qu'à ce PSG nouveau de confirmer dans la durée, surtout quand arrivera la fin de l'hiver et le début du printemps, moments souvent compliqués dans la capitale ces dernières années.

