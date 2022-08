Rugby: où est passée l’hégémonie de la Nouvelle-Zélande ?

Alors que la Coupe du monde 2023 se jouera en France, la Nouvelle-Zélande qui a dominé le rugby mondial est actuellement dans une mauvaise passe avec une troisième défaite consécutive. Les All Blacks n'ont remporté qu'un seul de leurs six derniers matches.

Après une tournée d’été ratée face à l’Irlande, deux défaites d’affilée sur son sol, la Nouvelle-Zélande n’a rien pu faire pour contre l’Afrique du Sud lors de la première journée du Rugby Championship samedi 6 août à Nelspruit (26-10). Les All Blacks ont subi une troisième défaite consécutive, face à des Springboks qui leur ont par moment donné une leçon de rugby.

Cinquième place au niveau mondial

Les Néo-Zélandais, qui ont fait figure d'épouvantails dans le monde du rugby, ne font plus peur: ils n'ont remporté qu'un seul de leurs six derniers matches, battus par l'Irlande (3 fois), la France et désormais l'Afrique du Sud. Pour la première fois depuis que le classement des nations de World Rugby existe, les hommes de Ian Foster pointent seulement à la cinquième place.

« Évidemment, il y a beaucoup de pression autour de l'équipe en ce moment. Mais tout le monde le ressent. Il s'agit donc d'essayer de gérer cela tout en encourageant les joueurs à jouer avec le sourire », a commenté le sélectionneur, désormais installé sur un siège éjectable. À un peu plus d’un an du prochain Mondial en France (du 8 septembre au 28 octobre 2023), les triples champions du monde (1987, 2011, 2015) semblent au plus bas. Ils ouvriront la Coupe du monde face à la France le 8 septembre au Stade de France.

En 2021, les All Blacks avaient déjà réalisé une mauvaise saison, avec une défaite en Irlande (29-20) et un lourd revers face au XV de France (40-25) en novembre, après douze ans de défaite des Bleus. En novembre 2020, deux défaites consécutives contre l’Argentine (25-15) et l’Australie (24-22) en Rugby Championship avaient déjà provoqué la colère des médias et des supporters contre Foster.

Où sont passées les pépites de la Nouvelle-Zélande ?

Ce n’est pas la première traversée du désert pour la Nouvelle-Zélande. En 1949 en Afrique du Sud, les All Blacks avaient aussi perdu quatre rencontres de province et concédé quatre matches nuls. Ils avaient notamment perdu contre la Rhodésie, l’actuel Zimbabwe. En 1998, même avec Jonah Lomu, la Nouvelle-Zélande avait perdu cinq matches de suite : trois fois contre l’Australie de Rod McQueen (future championne du monde) et deux fois contre l’Afrique du Sud championne du monde en titre.

Si les All Blacks ont longtemps été l’équipe la plus prolifique en matière de pépites avec notamment Dan Carter, Jonah Lomu ou encore Richie McCaw, en 2021, aucun joueur néo-zélandais n’a été nommé pour le titre de meilleur joueur du monde, attribué au Français Antoine Dupont.

« Les résultats sont accablants. Mais, plus encore, c'est la manière qui importe vraiment. Ils jouent mal au rugby. Les joueurs sont trop facilement découragés et trop souvent empruntés, confus dans l'exécution de leurs rôles, écrit le quotidien national New Zealand Herald. (…) L'équipe est sur une trajectoire clairement descendante, avec seulement un an pour inverser la tendance et éviter la ruine de la Coupe du monde en France. La crédibilité d'un héritage de 117 ans est en jeu. À l'ère moderne des All Blacks, il n'y a pas eu de jours plus sombres que ceux-ci ».

La Nouvelle-Zélande retrouvera l’Afrique du Sud samedi 13 août à Johannesburg toujours dans le cadre du Rugby Championship. Une nouvelle défaite ferait vraiment désordre.

