Tennis: L’Américaine Serena Williams pense désormais à la retraite

Serena Williams. AFP

La grande joueuse de tennis américaine Serena Williams a annoncé mardi 9 août que « le compte à rebours a commencé » pour sa retraite sportive. « Il arrive un moment dans la vie où nous devons décider d'aller dans une direction différente », a déclaré Serena Williams âgée de 40 ans dans un post sur Instagram. « Ce moment est toujours difficile quand on aime tellement quelque chose. Mon Dieu, j'aime le tennis. Mais maintenant, le compte à rebours a commencé », a-t-elle ajouté. « Je dois me concentrer sur le fait d'être une mère, mes objectifs spirituels et enfin découvrir une Serena différente, mais juste excitante. Je vais savourer ces prochaines semaines. » Serena Williams est détentrice de 23 titres en Grand Chelem. Après le tournoi de New York, début septembre, où elle a remporté 6 de ses 23 titres, elle devrait en toute logique tirer sa révérence.